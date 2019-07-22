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РИА Новости

На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка

Вчера, 17:44
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БИШКЕК/ДУШАНБЕ, 22 июл — РИА Новости. Пять человек пострадали в результате перестрелки на границе Таджикистана и Киргизии, в Душанбе заявили об одном погибшем.

"На киргизско-таджикском участке государственной границы 22 июля произошел инцидент с применением оружия", — заявили РИА Новости в понедельник в отделе по связям с общественностью Государственной пограничной службы Киргизии.

По версии киргизской стороны, около 17:00 (14:00 мск) произошел конфликт между гражданами Киргизии и Таджикистана. Как заявили в Бишкеке, причиной конфликта послужила установка флагштока жителями таджикского села Ворух на въезде в село. Жители киргизского села Аксай выступили против установки флагштока. Произошла словесная перепалка, в результате которой одна из сторон применила оружие. Стрельба велась гражданскими лицами из охотничьего оружия.
"По предварительным данным, пять человек получили ранения", — заявили в погранслужбе.
По данным ведомства, на месте инцидента находятся пограничные подразделения Киргизии, представители двух стран проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации.
В свою очередь, в Душанбе заявили, что конфликт начался из-за установки стелы с надписью "Аксай" на территории таджикского Воруха. "На границе между селом Ворух и киргизским аулом Аксай вновь произошел конфликт: один человек погиб, не менее пяти получили ранения", — сообщил РИА Новости дежурный хукумата Исафринского района, на территории которого находится село Ворух.
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По его словам, в результате конфликта погиб житель Воруха Джалол Кароев, ранены пять мирных жителей, которые были госпитализированы в районную больницу.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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