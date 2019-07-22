Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T17:31Z
https://ria.ru/20190722/1556774813.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155660/98/1556609892_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_f785bac3298a03003f8e041bb5edbe45.jpg
РИА Новости

Healthy food сообщила о случаях фиктивных обращений на фоне отравления

Вчера, 17:31
418
© АГН "Москва" / Мобильный репортерВендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ "Сколково"
Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ Сколково
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости/Прайм. Сеть Healthy food, специализирующаяся на продажах продуктов здорового питания в вендинговых автоматах, зафиксировала более десяти фиктивных обращений граждан в компанию на фоне информации о массовом отравлении в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Healthy food.
В прошлый вторник около 30 человек обратились за медицинской помощью после употребления еды из вендинговых аппаратов в московских офисах, сообщал столичный Роспотребнадзор. К концу недели число отравившихся увеличилось до 75 человек, почти половине из них врачи поставили диагноз сальмонеллёз. Пострадавшие связывают своё заболевание с употреблением продукции компании под брендом Healthy food. Как сообщила РИА Новости представитель Healthy food Валентина Черных, компания приостановила производство своей продукции и начала масштабную проверку сырья сразу после сообщений о массовом отравлении москвичей.
Школьная столовая
17 января, 13:03
Опрос: большинство родителей против продажи еды из автоматов в школах
Как уточнили в пресс-службе, по итогам проверок Роспотребнадзора и независимой лаборатории будут представлены точные причины отравления граждан. Healthy food намерена сделать расследование полностью прозрачным, добавили в компании.
"С каждым пострадавшим мы находимся в контакте с первого же дня и предпринимаем все возможные усилия с нашей стороны, чтобы минимизировать причиненный им ущерб. К сожалению, в последние несколько дней мы также часто получаем и фиктивные обращения людей, которые не являлись и не могли быть потребителями нашей продукции, но пытаются получить выгоду от сложившейся ситуации, обращаясь в больницы", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что речь идет о более чем десяти фиктивных заявках.
Ученик во время обеда в столовой
5 июля, 23:26
В детском лагере под Петербургом выявили восемь случаев сальмонеллеза
000004
Обсудить 1
РоспотребнадзорОбщество
Рекомендуем
Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ Сколково
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 80 человек
РИА
Новости
Вендинговый автомат
Healthy food предоставит результаты проверок продукции на сальмонеллез
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения новой северокорейской подводной лодки. 23 июля 2019
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку
В Сомали при взрыве погибли не менее десяти человек, сообщили СМИ
Лента
новостей
Город Брюгге
Бельгия готовится пережить температурный рекорд на этой неделе
Логотип компании Huawei
Huawei тайно помогла КНДР создать мобильную сеть, сообщили СМИ
Президент РФ Владимир Путин
Путин отменил санкции России против Эритреи
В Сочи проверят видео с курящей женщиной и пьющим пиво малышом
Самолеты Ту-95
Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Мадуро назвал перебои в энергоснабжении Венесуэлы "криминальной атакой"
Ликвидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019
Поджигатель аниме-студии в Киото мог планировать другие поджоги, пишут СМИ
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что США "упрашивали" Россию не нарушать важные договоры
Автомобильное движение на Нахимовском проспекте во время дождя
Автомобилистам в Москве посоветовали быть внимательными из-за дождя
Понижение уровня воды в Волге
"Волжское пароходство" рассказало о ситуации с обмелением рек
Цех розлива воды
Союз производителей безалкогольных напитков выступил против маркировки воды
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
10:17В Алтайском крае семь человек пострадали при столкновении двух легковушек
10:17Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
09:30В Совфеде оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией
09:29В Киргизии заявили о 14 пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном
09:24Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута
09:21Генконсул Японии на Сахалине покидает свой пост
09:21В Иркутской области после паводка укрепят берега и очистят русла рек
09:20Нью-Йорк стал первым штатом в США, запретившим удаление когтей у котов
Лента новостейМолния