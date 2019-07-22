Healthy food сообщила о случаях фиктивных обращений на фоне отравления

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости/Прайм. Сеть Healthy food, специализирующаяся на продажах продуктов здорового питания в вендинговых автоматах, зафиксировала более десяти фиктивных обращений граждан в компанию на фоне информации о массовом отравлении в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Healthy food.
В прошлый вторник около 30 человек обратились за медицинской помощью после употребления еды из вендинговых аппаратов в московских офисах, сообщал столичный Роспотребнадзор. К концу недели число отравившихся увеличилось до 75 человек, почти половине из них врачи поставили диагноз сальмонеллёз. Пострадавшие связывают своё заболевание с употреблением продукции компании под брендом Healthy food. Как сообщила РИА Новости представитель Healthy food Валентина Черных, компания приостановила производство своей продукции и начала масштабную проверку сырья сразу после сообщений о массовом отравлении москвичей.
Как уточнили в пресс-службе, по итогам проверок Роспотребнадзора и независимой лаборатории будут представлены точные причины отравления граждан. Healthy food намерена сделать расследование полностью прозрачным, добавили в компании.
"С каждым пострадавшим мы находимся в контакте с первого же дня и предпринимаем все возможные усилия с нашей стороны, чтобы минимизировать причиненный им ущерб. К сожалению, в последние несколько дней мы также часто получаем и фиктивные обращения людей, которые не являлись и не могли быть потребителями нашей продукции, но пытаются получить выгоду от сложившейся ситуации, обращаясь в больницы", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что речь идет о более чем десяти фиктивных заявках.