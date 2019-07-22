Healthy food сообщила о случаях фиктивных обращений на фоне отравления

Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ "Сколково"

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости/Прайм. Сеть Healthy food, специализирующаяся на продажах продуктов здорового питания в вендинговых автоматах, зафиксировала более десяти фиктивных обращений граждан в компанию на фоне информации о массовом отравлении в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Healthy food.

В прошлый вторник около 30 человек обратились за медицинской помощью после употребления еды из вендинговых аппаратов в московских офисах, сообщал столичный Роспотребнадзор. К концу недели число отравившихся увеличилось до 75 человек, почти половине из них врачи поставили диагноз сальмонеллёз. Пострадавшие связывают своё заболевание с употреблением продукции компании под брендом Healthy food. Как сообщила РИА Новости представитель Healthy food Валентина Черных, компания приостановила производство своей продукции и начала масштабную проверку сырья сразу после сообщений о массовом отравлении москвичей.

Как уточнили в пресс-службе, по итогам проверок Роспотребнадзора и независимой лаборатории будут представлены точные причины отравления граждан. Healthy food намерена сделать расследование полностью прозрачным, добавили в компании.