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РИА Новости

Союз производителей безалкогольных напитков выступил против маркировки воды

Вчера, 17:09
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкЦех розлива воды
Цех розлива воды
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Цех розлива воды. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Объем контрафакта на российском рынке безалкогольных напитков является незначительным, и соблюдение действующего законодательства позволит устранить оставшиеся подделки, вводить для этого маркировку питьевой воды было бы избыточно, заявили РИА Новости в пресс-службе Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН).
В понедельник гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что доля фальсификата на рынке питьевой воды в России составляет 25-30%, а в некоторых регионах страны она доходит до 80%. В связи с этим глава госкорпорации выступил за начало маркировки этой продукции.
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"По оценке союза, общий объем контрафактной продукции на рынке безалкогольных напитков незначителен. Наиболее частыми являются случаи выявления контрафакта минеральной воды из реестра наименований места происхождения товара", - сказали в СПБН.
При этом, согласно данным союза, объем такой контрафактной минеральной воды, как "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17", на российском рынке с начала текущего года, когда на данную проблему обратили внимание в Совете Федерации, снизился на 90%.
"Мы считаем, что контроль за исполнением действующего законодательства позволит устранить оставшиеся 10% контрафактной продукции. Дополнительные инструменты, в частности цифровая маркировка, являются избыточными", - подчеркнули в пресс-службе СПБН.
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