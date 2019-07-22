Союз производителей безалкогольных напитков выступил против маркировки воды

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Объем контрафакта на российском рынке безалкогольных напитков является незначительным, и соблюдение действующего законодательства позволит устранить оставшиеся подделки, вводить для этого маркировку питьевой воды было бы избыточно, заявили РИА Новости в пресс-службе Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН).

В понедельник гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил , что доля фальсификата на рынке питьевой воды в России составляет 25-30%, а в некоторых регионах страны она доходит до 80%. В связи с этим глава госкорпорации выступил за начало маркировки этой продукции.

"По оценке союза, общий объем контрафактной продукции на рынке безалкогольных напитков незначителен. Наиболее частыми являются случаи выявления контрафакта минеральной воды из реестра наименований места происхождения товара", - сказали в СПБН.

При этом, согласно данным союза, объем такой контрафактной минеральной воды, как "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17", на российском рынке с начала текущего года, когда на данную проблему обратили внимание в Совете Федерации, снизился на 90%.