Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T15:39Z
https://ria.ru/20190722/1556765525.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155677/62/1556776267_0:259:3072:1987_1036x0_80_0_0_531d13dbcb1889aeb0be39b5214c94e2.jpg
РИА Новости

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Вчера, 14:28
232288
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПроизводство минеральной и питьевой воды. Архивное фото
Производство минеральной и питьевой воды. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Процент фальсификата составляет от 25 до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%", — сказал он, представляя годовой отчет главе государства.
Девушка пьет воду из бутылки
Вчера, 11:33
В Госдуме предложили ограничить наценку на питьевую воду в театрах и парках
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
"У нас сегодня продукции очень много продается непонятно какой", — добавил он.
В июле с предложением маркировать минеральную воду выступил Роспотребнадзор.
После этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что решение об обязательной маркировке уже готовится, оно поможет бороться с контрафактной продукцией.
По ее словам, на полках российских магазинов зачастую стоит вода "непонятного происхождения и качества — якобы из Кавминвод, а на деле, в лучшем случае, из ближайшего водопровода".
Матвиенко призвала пресекать все попытки "нажиться" на брендах кавказских минеральных вод.
Кроме питьевого лечения, минеральную воду в Саках используют для лечебных ванн, ингаляций, полосканий, орошений, обмываний после грязевых процедур
4 июня, 18:18
Пить или не пить? Врач-диетолог объяснил, чем утолить жажду в жару Эксперты рекомендовали яблочный напиток для утоления жажды в жаркую погоду. Однако у врача-диетолога Андрея Бобровского свой взгляд на этот вопрос. Мнением он поделился с радио Sputnik.
4371063161406125
Обсудить 281
Владимир ПутинСергей ЧемезовРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Нужно срочно оклеить всю воду акцизами. Тогда она сразу будет честная и легальная! :-)
22 июля, 14:53
Конрад Карлович
2007321138
Демократия крепчает. В некоторых регионах эта цифра доходит до 80%
22 июля, 14:31
vvab6
1452627427
Рекомендуем
В России ужесточат правила провоза багажа
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин отменил санкции России против Эритреи
Шеф-редактор программы Пусть говорят Денис Коновалов
Умер 29-летний шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
Лента
новостей
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России
Таможенный пост в аэропорту
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов, овощей и цветов
IQ-тест
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву
Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Стало известно, почему Metallica спела "Группу крови" на концерте в Москве
Регионы России. Карелия
Соратник Ельцина опроверг сообщения о планах по продаже Карелии
Выборы в Верховную Раду 2019
Выборы в Верховную раду Украины
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Metallica спела "Группу крови" в Лужниках
Джеймс Хетфилд во время выступления на концерте рок-группы Metallica на Большой спортивной арене Лужники. 21 июля 2019
Опубликована шпаргалка музыкантов Metallica с текстом "Группы крови"
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
После запуска "Союза" американцы обнаружили в космосе неизвестный объект
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:34Росстат назвал самую распространенную зарплату в России
10:29Синоптики обещают новые ливни в Приморье, где прошел шторм "Данас"
10:29"Спектр-РГ" скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
10:27Приглашенного в Израиль саудовского блогера оплевали местные арабы
10:27В Калининградской области женщина подала в суд из-за пропавшей могилы брата
10:25Дело о пожаре в лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат СК
10:25Россиянам напомнили, сколько овощей и фруктов надо есть каждый день
10:20Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
10:17В Алтайском крае семь человек пострадали при столкновении двух легковушек
10:17Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
Лента новостейМолния