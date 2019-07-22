Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T16:51Z
https://ria.ru/20190722/1556772418.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155675/42/1556754247_0:161:3072:1889_1036x0_80_0_0_38c893979dc2e343ca5cdb0a33539cb1.jpg
РИА Новости

Зеленский подписал закон о противодействии рейдерству

Вчера, 16:51
482
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству", документ опубликован на сайте главы государства.
"Вопрос рейдерства стало одним из самых болезненных для бизнеса. По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более трех тысяч захватов. Обычно это смена собственника через подделку документов, через регистраторов, которых не существует, или "дыры" в реестре", - цитирует пресс-служба заместителя руководителя офиса президента Алексея Гончарука.
Документ содержит набор инструментов, которые будут внедрены в ближайшее время для надлежащей защиты владельцев бизнеса и противодействия лишению их имущественных прав.
Указ, среди прочего, предусматривает разработку и принятие в ближайшее время законопроекта для устранения пробелов в законодательстве, позволяющие рейдерам уничтожать бизнес и отбирать недвижимость. В частности, предполагается внести изменения в программное обеспечение государственных реестров, что существенно уменьшит риски и частоту рейдерства.
Президент Украины Владимир Зеленский на избирательном участке в Киеве в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
Вчера, 09:14
"Борьба за место под солнцем". Политик о "ловушке" для ЗеленскогоНа Украине рассказали о подготовленной для президента Зеленского "ловушке" в кредитно-финансовой сфере. В эту ловушку страна угодила уже давно, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Среди ключевых технологических изменений - автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением/остановкой регистрационных действий; создание бэк-офиса, который будет просматривать транзакции с повышенным риском; фото- и видеофиксация участников транзакций; введение дополнительного подтверждения осуществления регистрационных операций (например, SMS-пароль или MobileID) и дополнительной авторизации участников транзакции).
410000
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Дворца Европы в Страсбурге
В ЕП ждут от новой Рады реализации реформ без "затягивания и увиливаний"
РИА
Новости
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Порошенко планирует "расшатать ситуацию" на Украине, пишут СМИ
Российский болельщик
В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах
Лента
новостей
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
Московская городская избирательная комиссия
МГИК опроверг данные о массовой отбраковке подписей из-за номера паспорта
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
Наблюдатели из США обратили внимание на проблему голосования в Донбассе
Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов
Мэр Днепра призвал Зеленского провести досрочные местные выборы
Самолеты Ту-95
Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
Паспорта граждан ДНР и РФ
В России ответили на угрозы Украины из-за выдачи паспортов жителям Донбасса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Европы
Обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки в социальной сети Вконтакте Мария Мотузная на заседании Индустриального районного суда Барнаула. 15 августа 2018
Студентка, которую судили за мемы, получит сто тысяч рублей компенсации
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
Екатеринбургская епархия хочет предложить сотрудничество Покрасу Лампасу
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
Партия Зеленского сохраняет отрыв после обработки 75% протоколов
Пассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево
Рейс Azur air из Москвы в Анталью задержали на 16 часов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:25Дело о пожаре в лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат СК
10:25Россиянам напомнили, сколько овощей и фруктов надо есть каждый день
10:20Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
10:17В Алтайском крае семь человек пострадали при столкновении двух легковушек
10:17Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
09:30В Совфеде оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией
09:29В Киргизии заявили о 14 пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном
09:24Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута
09:21Генконсул Японии на Сахалине покидает свой пост
Лента новостейМолния