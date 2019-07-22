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РИА Новости

В России ответили на угрозы Украины из-за выдачи паспортов жителям Донбасса

Вчера, 16:40
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПаспорта граждан ДНР и РФ
Паспорта граждан ДНР и РФ
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские парламентарии прокомментировали заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка о возможных санкциях против Москвы и мерах по усложнению выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Как заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов, российские власти не будут прекращать этот процесс. Он назвал выдачу паспортов суверенным правом России.
Паспорт РФ
Вчера, 15:07
"На большее они не способны". Политолог оценил угрозы Киева из-за паспортовВ Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса. В эфире радио Sputnik эти угрозы прокомментировал политолог Александр Дудчак.
Парламентарий подчеркнул, что такой режим можно представить для граждан любого другого государства или отдельных регионов. При этом Морозов отметил, что для жителей Донбасса это возможность получить защиту и поддержку, которой они лишены.
"А санкции — дело пустое. Ответим", — резюмировал он.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал заявление Данилюка циничным.
"Особый цинизм по отношению к собственным гражданам — обстреливать, блокировать и возмущаться тем, что сосед поделился с ними куском хлеба", — цитирует его телеканал RT.
Депутат также добавил, что Украина не соблюдает Минские соглашения, но после любых российских инициатив обвиняет Москву в срыве договоренностей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
18 июля, 12:34
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Сенатор Ольга Ковитиди назвала возможные санкции со стороны украинских властей "шагами в опасном направлении".
"Пагубная практика применения санкций не ведет к созиданию. Именно поэтому Украине чрезвычайно опасно наступать на одни и те же грабли. Партия "Слуга народа" должна оправдать свое название и обратить внимание на электоральные предпочтения граждан Украины, которые настроены на восстановление мира и диалог с Россией", — заявила она в разговоре с РБК.
При этом Ковитиди подчеркнула, что после победы Зеленского и выборов в Раду у Украины есть шанс начать все с чистого листа, поскольку новая власть получила большой кредит доверия от населения.
Паспорта РФ
18 июля, 13:24
Политолог: Россия не нуждается в признании своих решений КиевомУкраинские власти критически восприняли указ Владимира Путина, упростившего получение российского гражданства жителями Луганской и Донецкой областей. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik прокомментировал реакцию Киева на решение президента РФ.

Паспорта для жителей Донбасса

В ноябре 2018 года Украина ограничила въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Владимир Путин отметил, что Москва не будет вводить ответных ограничений, а наоборот — облегчит для украинцев процедуру получения российского гражданства.
В декабре президент подписал закон, который дает главе государства право определять, какие категории иностранцев могут получить гражданство России в упрощенном порядке. В апреле вступил в силу соответствующий указ, касающийся жителей ДНР и ЛНР. Первые центры выдачи открылись уже через несколько дней.
В ответ на возмущение со стороны Украины российские власти подчеркнули, что вопрос носит исключительно гуманитарный характер.
Позже право на упрощенное получение российского гражданства получили все жители Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных украинским властям территорий. В офисе президента Украины эту новость встретили "с грустью и негодованием".
Паспорта РФ
17 июля, 19:21
В ЛНР оценили упрощение выдачи российских паспортов беженцам из Донбасса
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Популярные комментарии
Еще одна дополнительная нагрузка на российский бюджет.
22 июля, 17:17
ХБХайт Баратс
15200292
А чего украинская сторона встречает это с "грусть и негодованием" и смешно грозит какими-то там санкциями? Может, у себя дома надо разобраться и подумать, почему граждане Украины рады возможности получить российский паспорт? И почему они хотят это сделать. Вот сейчас, скажем, Монголия упростит получение своих паспортов для россиян. Вы рванете их получать?
22 июля, 17:02
Iina Sheykhetova
7501003
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