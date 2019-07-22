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РИА Новости

Китай призвал страны Персидского залива решать конфликты путем диалога

Вчера, 16:28
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк КНР Си Цзиньпин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. 14 июня 2019
КНР Си Цзиньпин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке. 14 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Страны Персидского залива должны проявлять сдержанность и спокойствие, не "открывать ящик Пандоры", а решать конфликты и разногласия путем диалога, заявил в понедельник Си Цзиньпин на встрече с наследным принцем Эмирата Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом Бен Заид Аль-Нахаяйном.
"Мир и стабильность в районе Персидского залива имеют важное значение для безопасности и развития Ближнего Востока и даже всего мира, он должен стать "оазисом безопасности", а не в новым "источником потрясений", - заявил китайский лидер на встрече в Доме народных собраний в Пекине.
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Он подчеркнул, что "КНР поддерживает ОАЭ в усилиях по обеспечению региональной безопасности и стабильности, призывает все соответствующие стороны проявлять сдержанность и спокойствие, не открывать ящик Пандоры, а решать разногласия и разрешать конфликты на основе взаимного уважения путем диалога".
"Китай готов совместно с ОАЭ и всем международным сообществом прикладывать усилия для обеспечения мира и стабильности в Персидском заливе", - добавил Си Цзиньпин.
Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в течение последних нескольких месяцев. В соседнем с Персидским Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
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Вслед за этим произошел еще один инцидент - иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время CENTCOM заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
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Персидский заливСи ЦзиньпинКитайОАЭВ мире
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