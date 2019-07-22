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РИА Новости
Туризм

В Госдуме рассказали, как превратить Ульяновск в центр "красного туризма"

Вчера, 16:27
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© Fotolia / myskina6Вид Ульяновска
Вид Ульяновска
© Fotolia / myskina6
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Переименование Ульяновска в Симбирск и создание огромного парка, где будут собраны тысячи невостребованных скульптур Владимира Ульянова (Ленина), превратят этот волжский город в туристическую Мекку для людей, которые интересуются историей коммунистической партии в России, заявил председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы Михаил Дегтярев.
Выступая на пресс-конференции по итогам работы комитета в период весенней сессии, он отметил, что Ульяновская область как родина Ленина должна была стать туристической Меккой, но турист туда не едет.
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"В некоторых регионах переносят памятники Ильичу или убирают их, на Украине вообще объявили войну монументам своего основателя и сносят памятники Ленину. Давайте все памятники Владимиру Ильичу свезем в Ульяновск и устроим там гигантский парк, чтобы "терракотовая армия" скульптур Ленина уходила за горизонт", - сказал Дегтярев.
Депутат считает, что Ульяновская область – замечательный регион с точки зрения развития "красного туризма", и исходя из этого можно было бы строить стратегию в отношении китайских туристов. "Нам нужны туристы из Китая в Ульяновской области, чтобы их деньги оставались в экономике региона и России. Ульяновск не стал пока туристической Меккой, но обязательно станет", - заверил он.
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Дегтярев напомнил, что недавно лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать Ульяновск в Симбирск, поскольку во всех изданиях биографии Ульянова (Ленина) указано, что вождь мирового пролетариата родился в Симбирске.
"Откуда молодому китайцу или кубинцу знать, что Симбирск теперь называется Ульяновском? Он ищет Симбирск на карте, а его там нет. А так нашел бы Симбирск, купил бы билет, привез бы свою иностранную валюту и оставил бы эти деньги в экономике Ульяновской области. Да еще зашел бы в парк, где собраны тысячи бронзовых Ильичей. Все были бы довольны. В Симбирск обязательно поедет коммунистический левый турист, а в Ульяновск он не едет", - резюмировал глава комитета Госдумы.
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ТуризмТуризмГосдума РФУльяновск
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