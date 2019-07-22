В Госдуме рассказали, как превратить Ульяновск в центр "красного туризма"

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Переименование Ульяновска в Симбирск и создание огромного парка, где будут собраны тысячи невостребованных скульптур Владимира Ульянова (Ленина), превратят этот волжский город в туристическую Мекку для людей, которые интересуются историей коммунистической партии в России, заявил председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы Михаил Дегтярев.

Выступая на пресс-конференции по итогам работы комитета в период весенней сессии, он отметил, что Ульяновская область как родина Ленина должна была стать туристической Меккой, но турист туда не едет.

"В некоторых регионах переносят памятники Ильичу или убирают их, на Украине вообще объявили войну монументам своего основателя и сносят памятники Ленину. Давайте все памятники Владимиру Ильичу свезем в Ульяновск и устроим там гигантский парк, чтобы "терракотовая армия" скульптур Ленина уходила за горизонт", - сказал Дегтярев.

Депутат считает, что Ульяновская область – замечательный регион с точки зрения развития "красного туризма", и исходя из этого можно было бы строить стратегию в отношении китайских туристов. "Нам нужны туристы из Китая в Ульяновской области, чтобы их деньги оставались в экономике региона и России. Ульяновск не стал пока туристической Меккой, но обязательно станет", - заверил он.

Дегтярев напомнил, что недавно лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать Ульяновск в Симбирск, поскольку во всех изданиях биографии Ульянова (Ленина) указано, что вождь мирового пролетариата родился в Симбирске.