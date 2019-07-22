В Дагестане четыре села остались без автосообщения из-за повреждения моста

МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Четыре села с населением более тысячи человек остались без автомобильного сообщения из-за повреждения моста в Чародинском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"Поступило сообщение о том, что, не доезжая до населенного пункта Кутих, мост длиной 52 метра через реку Хаштинка имеет частичное повреждение из-за проезда большегрузного транспорта и ветхого состояния. В результате происшествия без автомобильного сообщения остаются четыре села - Гелиб, Кутих, Гоаб, Ритляб, с населением 1196 человек, из них 288 детей (388 домов) и четыре социально-значимых объекта", - говорится в релизе.