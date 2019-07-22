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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии выяснят обстоятельства гибели двух альпинистов

Вчера, 16:14
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НАЛЬЧИК, 22 июл - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку по факту гибели двух альпинистов из Санкт-Петербурга в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное СУСК.
Трагедия произошла в воскресенье в ущелье Укю на горе Урал (Черекский район): двое петербуржцев сорвались с уступа во время восхождения на высоте 4,3 тысячи метров. На место тут же выехали спасатели, но из-за непогоды они добрались до альпинистов только на следующий день. В понедельник спасатели обнаружили альпинистов на склоне горы без признаков жизни и спустили тела погибших на высоту 3,8 тысячи метров. Решается вопрос о применении для их эвакуации частного вертолета.
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"Согласно материалам проверки, 21 июля группа альпинистов, поднимавшаяся на соседний пик, визуально обнаружила лежавшие в ущелье без признаков жизни тела двух альпинистов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительным данным, погибшими являются альпинисты из Санкт-Петербурга, 1994 и 1998 года рождения.
"В настоящее время следователи ожидают транспортировки тел погибших для их осмотра и назначения судебно-медицинской экспертизы", - поясняет ведомство.
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