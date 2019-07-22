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РИА Новости

Машиниста, подвезшего попутчика в кабине до Москвы, отстранили от работы

Вчера, 15:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Руководство отстранило от работы машиниста, который подвез попутчика в кабине поезда до Москвы из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД) - филиала ОАО "РЖД".
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что житель Москвы забронировал поездку домой 15 июля из Петербурга через сервис совместных поездок BlaBlaCar за 1,3 тысячи рублей. Местом встречи был указан Московский вокзал, а вместо автомобиля ему предложили сесть в кабину машиниста поезда, что он и сделал. ОЖД начала проверку информации.
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"Служебная проверка подтвердила факт провоза членами локомотивной бригады в кабине локомотива посторонних лиц. Машинисту и помощнику машиниста, нарушившим служебные инструкции, вынесено дисциплинарное взыскание. Машинист в настоящее время отстранен от работы. В дальнейшем будет рассмотрен вопрос о продолжении его работы в ОАО "РЖД", - сказано в сообщении.
В ОЖД также организовали работу по профилактике подобных случаев в качестве дополнительных инструктажей локомотивных бригад и проверок поезда перед отправлением.
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BlaBlaCarРЖДМоскваРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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