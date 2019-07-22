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РИА Новости
Взрывы на Шри-Ланке

На Шри-Ланке продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов

Вчера, 15:31
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© AP Photo / Manish SwarupЖенщина скорбит рядом с могилой родственника, погибшего во время взрывов в в Негомбо, Шри-Ланка
Женщина скорбит рядом с могилой родственника, погибшего во время взрывов в в Негомбо, Шри-Ланка
© AP Photo / Manish Swarup
Женщина скорбит рядом с могилой родственника, погибшего во время взрывов в в Негомбо, Шри-Ланка
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена продлил еще на один месяц режим чрезвычайного положения, введенный после серии терактов в стране, в результате которых погибли около 250 человек, сообщает местная газета Daily News со ссылкой на официальный документ.
Декларация, подписанная главой государства, опубликована в экстренном выпуске правительственного бюллетеня. В указе отмечается, что режим ЧП продлен в интересах общественной безопасности.
Власти Шри-Ланки ввели режим ЧП 22 апреля после серии терактов, чтобы наделить полицию и вооруженные силы полномочиями, необходимыми для обеспечения общественной безопасности. В конце мая действие этих мер было продлено. Президент Шри-Ланки заявлял, что не планирует в июне вновь продлевать режим чрезвычайного положения.
Двадцать первого апреля в различных частях Шри-Ланки прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Среди погибших - 42 иностранца, россиян среди них нет.
По информации правительства Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов ИГ*. Как сообщил ранее действующий начальник полиции республики Чандана Викрамаратне, на сегодняшний день все предполагаемые организаторы и исполнители "пасхальных" взрывов задержаны либо уничтожены.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Взрывы на Шри-ЛанкеМайтрипала СирисенаШри-ЛанкаВ мире
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