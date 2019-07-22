Врио главы Петербурга призвал ужесточить борьбу со стихийными свалками

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал подчиненных ужесточить меры по борьбе с появлением стихийных свалок в городе, выявлять виновников появлениях таких свалок и заставлять наводить порядок.

На рабочем совещании с членами городского правительства он отметил, что проблема несанкционированных свалок актуальна для города. По его словам, в настоящее время общественными активистами обнаружено 36 таких свалок.

"Надо с собственниками территорий проводить соответствующую работу, обязать их к уборке. Мы должны знать, когда они выполнят очистку своей территории. Если этого не происходит, то тогда штраф, и вплоть до заведения уголовного дела… Что касается городских территорий, то здесь надо создавать систему наблюдения и меры, которые бы не позволяли загрязнять территорию", - сказал Беглов.

По его словам, зачастую стихийные свалки образуются вблизи территорий, где происходит застройка.

"Город тратит деньги на уборку, ликвидацию несанкционированных свалок. Вместо этого мы могли бы построить дополнительные детские сады, школы, поликлиники. Это безобразие. Я попрошу прокуратуру повнимательнее к этому отнестись и взять на особый контроль. Таких людей нужно наказывать", - добавил врио главы города.

"Жесткую борьбу со всеми недобросовестными застройщиками и частными компаниями, которые берутся вывозить мусор и вместо того, чтобы вести на полигон, сваливают где-то в неустановленных местах. Я обращаюсь к главам районов вести жесткую борьбу … Надо делать и фотофиксацию, надо ставить бетонный забор, привлекать общественный патруль. А тех, кто владеет личным грузовым транспортом, вплоть до того, что заводить уголовные дела и через суд забирать транспортные средства. Жесткую войну надо объявить всем, кто недобросовестно работает", - сказал Беглов.

По словам вице-губернатора города Николая Бондаренко, в настоящее время из 36 выявленных общественными активистам свалок ликвидировано восемь.