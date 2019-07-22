Эксперты обеспокоены судьбой животных из контактных зоопарков

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Представители центров реабилитации диких животных и зоозащитники, опрошенные РИА Новости, высказали обеспокоенность тем, что большое количество диких животных из контактных зоопарков, различных специальных кафе может оказаться на улице после вступления в силу 1 января 2020 года положений закона об ответственном обращении с животными.

Закон "Об ответственном обращении с животными" был принят Госдумой в декабре 2018 года через 8 лет после внесения; в конце 2018 года он был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Закон предусматривает однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, на садовых участках и так далее. Закон также вводит запрет контактных зоопарков, которые функционируют в торговых центрах, вводятся правила выгула, в том числе потенциально опасных пород собак, полностью запрещается умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом и предусматривается создание специальных приютов.

"Конца года ожидаем с ужасом. Мы (группа специалистов по реабилитации и защите животных - Прим. ред.) уже столкнулись с этим. К концу года мы все ожидаем просто вал... Счет идет на тысячи животных", - сказала руководитель центра реабилитации диких животных "Феникс" Вероника Матюшина.

Она добавила, что диких животных можно пристроить, но владельцы предпочитают подбрасывать их в зоомагазины или выбрасывать на помойку. Представитель центра рассказала о случаях, когда на детскую площадку приносили удава в террариуме, в зоомагазин отдали редкую, крупную черепаху - трионикса, а также о случаях, когда граждане приносили в центр беспризорных черных лис.

Начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования Москвы Сергей Бурмистров добавил, что сейчас на юге России модно заводить львят. "Животных держат в качестве домашнего питомца два-три месяца, а потом избавляются. Куда их отправляют непонятно. Обычно привозят туда, где берут. У нас (Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы - Прим ред.) 5 львов. Одного забрали у фотографа, второго из придорожного кафе", - рассказал Бурмистров.

По его словам, такая же ситуация с енотами. "Купили, год подержали, а потом они становятся неуправляемыми и их выбрасывают. Енотов, которые у нас, мы не отбирали, на улицах отловили", - сказал он.

С мнением экспертов согласен и глава комитета Государственной думы по охране окружающей среды и экологии Владимир Бурматов. Он также отметил, что зверей уже выкидывают или пытаются продать за бесценок. "Продавцы понимают, что рынка уже нет, начинают отдавать практически даром", - заявил Бурматов.

В Альянсе защитников животных отметили, что контактные зоопарки и другие небольшие зверинцы стали активнее гастролировать, чтобы успеть заработать на животных до вступления закона в силу.

Однако эксперты считают, что ситуации не безнадежна и бесконтрольное избавление от животных можно предотвратить. В качестве одной из мер, специалисты начали формировать базу контактных зоопарков, квартирных приютов, диких животных, которых содержат рядом с кафе или заправками.

Базу создает зоозащитник и блогер Арсений Филиппов. "База даст представление о том, сколько диких животных в России находится на "руках", скольким из них нужна помощь. Информацию мы только начали собирать, потому что к концу года ждем вала животных, которые окажутся на улице. Про помощь надо подумать уже сейчас", - уточнил Филиппов.

Зоозащитник отметил, что база будет содержать информацию о месте, количестве животных, условиях содержания, адекватности владельца животных. На основе эти данных зоозащитники и эксперты смогут понять, чем они могут помочь животным.

Руководитель центра реабилитации диких животных "Феникс" отметила, что кроме этого важно взаимодействие с администрацией и контролирующими органами крайне: они изымают - зоозащитники пристраивают. Такая схема позволит предотвратить появление в конце года бездомных диких животных на улицах городов, считает Матюшина.