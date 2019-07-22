Эксперт назвал Brexit без сделки единственным вариантом для Лондона

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Выход Великобритании из Евросоюза без сделки стал единственным возможным вариантом развития событий, считает руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.

Как пояснила эксперт, с одной стороны, оба кандидата на пост премьер-министра - Борис Джонсон и Джереми Хант - говорят, что их не устраивает то соглашение, которое было достигнуто Терезой Мэй.

"Тот, кто будет премьер-министром - неважно, будет это боле жесткий и резкий Джонсон или более сдержанный Хант, - ничего нового по сравнению с тем набором, связанным с Brexit, который был у Терезы Мэй, не будет, проблемы останутся те же", - отметила она на круглом столе "Великобритания перед выбором: новый премьер – новые акценты политики?" в МИА "Россия сегодня".

С другой стороны, Брюссель уже заявил, что не намерен пересматривать достигнутые договоренности.

"Единственный вариант - это выход без сделки. К нему готовится и Британия, и Европейский союз. И в принципе чисто технически все, кроме ирландской границы, готово. Проблема ирландской границы нерешаема", - заявила Бабынина.