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РИА Новости

Эксперт назвал Brexit без сделки единственным вариантом для Лондона

Вчера, 15:01
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАкция сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
Акция сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Выход Великобритании из Евросоюза без сделки стал единственным возможным вариантом развития событий, считает руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.
Как пояснила эксперт, с одной стороны, оба кандидата на пост премьер-министра - Борис Джонсон и Джереми Хант - говорят, что их не устраивает то соглашение, которое было достигнуто Терезой Мэй.
"Тот, кто будет премьер-министром - неважно, будет это боле жесткий и резкий Джонсон или более сдержанный Хант, - ничего нового по сравнению с тем набором, связанным с Brexit, который был у Терезы Мэй, не будет, проблемы останутся те же", - отметила она на круглом столе "Великобритания перед выбором: новый премьер – новые акценты политики?" в МИА "Россия сегодня".
С другой стороны, Брюссель уже заявил, что не намерен пересматривать достигнутые договоренности.
"Единственный вариант - это выход без сделки. К нему готовится и Британия, и Европейский союз. И в принципе чисто технически все, кроме ирландской границы, готово. Проблема ирландской границы нерешаема", - заявила Бабынина.
Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума планировала выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако премьер-министр страны Тереза Мэй в течение нескольких месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit, которое парламентарии раз за разом отклоняли. Для предотвращения выхода из ЕС без сделки Британия уже два раза получала от Брюсселя отсрочку Brexit - теперь он должен состояться до 31 октября.
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Джереми ХантВыход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонТереза МэйЕвросоюзВеликобританияВ мире
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