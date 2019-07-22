Партия "Слуга народа" обжалует результаты выборов в десяти округах

Монитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в центральной избирательной комиссии Украины. 22 июля 2019

Монитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в центральной избирательной комиссии Украины. 22 июля 2019

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Партия президента Украины "Слуга народа" намерена обжаловать результаты выборов в десяти округах, где зафиксировали нарушения во время голосования, заявил в понедельник глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.

"В этих округах сейчас собирается материал для обращений в окружную комиссию, потом - для судебных разбирательств, а затем - обращений в ЦИК с жалобами о признании результатов на отдельных участках недействительными или непризнания результатов в округе", - цитирует Корниенко пресс-служба партии.

Он сообщил, что на некоторых округах наблюдатели зарегистрировали случаи подкупа избирателей и членов участковой избирательной комиссии.