Партия "Слуга народа" обжалует результаты выборов в десяти округах

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Партия президента Украины "Слуга народа" намерена обжаловать результаты выборов в десяти округах, где зафиксировали нарушения во время голосования, заявил в понедельник глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.
"В этих округах сейчас собирается материал для обращений в окружную комиссию, потом - для судебных разбирательств, а затем - обращений в ЦИК с жалобами о признании результатов на отдельных участках недействительными или непризнания результатов в округе", - цитирует Корниенко пресс-служба партии.
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Он сообщил, что на некоторых округах наблюдатели зарегистрировали случаи подкупа избирателей и членов участковой избирательной комиссии.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" (42,56%) после обработки 65,10% протоколов сохраняет значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (13,03%). Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность"(8,48%), далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,01%). Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,26%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.