СНБО Украины не снимет блокировку с российских соцсетей

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.

Власти Украины в мае 2017 года запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru. Издание "Обозреватель" ранее сообщило, что некоторые интернет-провайдеры на Украине открыли доступ к социальной сети "ВКонтакте" и сайтам РИА Новости, ТАСС, НТВ.

"Реагируя на сложившуюся ситуацию в информационном поле, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в порядке контроля за выполнением решений СНБО обратил внимание указанных государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что решение о применении или отмене санкций принимает СНБО на основании предложений Верховной рады, президента, кабмина, Службы безопасности и Нацбанка, а реализацией и мониторингом эффективности санкций осуществляет кабмин вместе с СБУ и Нацбанком.