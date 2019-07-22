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РИА Новости

СНБО Украины не снимет блокировку с российских соцсетей

Вчера, 14:51
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КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.
Власти Украины в мае 2017 года запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru. Издание "Обозреватель" ранее сообщило, что некоторые интернет-провайдеры на Украине открыли доступ к социальной сети "ВКонтакте" и сайтам РИА Новости, ТАСС, НТВ.
"Реагируя на сложившуюся ситуацию в информационном поле, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в порядке контроля за выполнением решений СНБО обратил внимание указанных государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что решение о применении или отмене санкций принимает СНБО на основании предложений Верховной рады, президента, кабмина, Службы безопасности и Нацбанка, а реализацией и мониторингом эффективности санкций осуществляет кабмин вместе с СБУ и Нацбанком.
Также пресс-служба опубликовала обращение Данилюка к кабмину, СБУ и Нацбанку с просьбой соблюдать санкции.
Александр Данилюк
8 июля, 13:12
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