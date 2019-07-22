В Краснодаре завершают ликвидацию подтоплений

СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Городские службы завершают ликвидацию последствий выпадения за сутки месячной нормы осадков в Краснодаре, где оказались подтоплены около 90 территорий, сообщает администрация столицы Кубани.

По данным властей, дождь в краевом центре начался утром в воскресенье и завершился около 3:00 в понедельник. За это время выпала месячная норма осадков — 56 миллиметров. Заявки на откачку воды в связи с подтоплениями в течение этого времени поступили из разных микрорайонов города. Прерывалось движение трамваев и автомобильное движение на подтопленных трассах. По информации регионального управления МЧС, подтопленными оказались почти 90 дворов, участков дорог и домов.

"В Краснодаре завершается ликвидация последствий выпавшей менее чем за сутки месячной нормы дождя. На всех проблемных участках работают коммунальные службы, задействована спецтехника. Общественный транспорт ходит в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В социальных сетях жители сравнивали столицу Кубани с Венецией и выкладывали видео, где на подтопленных дорогах рядом с автомобилями проплывают люди на сап-бордах, а самые отчаянные, стоя по пояс в воде, ныряют с головой и плывут кролем.

"Сильный затяжной ливень вызвал подтопления в разных частях города. Наиболее сложная ситуация — в районе улицы Московской от улицы Гомельской до улицы Солнечной, в прошлые годы вода там стояла неделю. Сегодня необходимо полностью завершить откачку в течение дня, при необходимости — направить туда дополнительную специализированную технику", — цитируются в сообщении слова мэра Краснодара Евгения Первышова.

Уточняется, что после подключения новой мощной насосной станции на самом проблемном участке улицы Московской эффективность работы ливневки значительно увеличится.

"В настоящее время по улице Московской уже возобновлено движение транспорта, уровень воды — минимальный, дорога — в проезжем состоянии. Ранее для откачки воды и восстановления движения по этой одной из важнейших городских магистралей требовалось несколько суток", - говорится в сообщении.