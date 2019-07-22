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РИА Новости

В Краснодаре завершают ликвидацию подтоплений

Вчера, 14:51
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краюПоследствия выпадения обильных осадков в Краснодаре
Последствия выпадения обильных осадков в Краснодаре
© Фото : ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю
СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Городские службы завершают ликвидацию последствий выпадения за сутки месячной нормы осадков в Краснодаре, где оказались подтоплены около 90 территорий, сообщает администрация столицы Кубани.
По данным властей, дождь в краевом центре начался утром в воскресенье и завершился около 3:00 в понедельник. За это время выпала месячная норма осадков — 56 миллиметров. Заявки на откачку воды в связи с подтоплениями в течение этого времени поступили из разных микрорайонов города. Прерывалось движение трамваев и автомобильное движение на подтопленных трассах. По информации регионального управления МЧС, подтопленными оказались почти 90 дворов, участков дорог и домов.
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"В Краснодаре завершается ликвидация последствий выпавшей менее чем за сутки месячной нормы дождя. На всех проблемных участках работают коммунальные службы, задействована спецтехника. Общественный транспорт ходит в обычном режиме", - говорится в сообщении.
В социальных сетях жители сравнивали столицу Кубани с Венецией и выкладывали видео, где на подтопленных дорогах рядом с автомобилями проплывают люди на сап-бордах, а самые отчаянные, стоя по пояс в воде, ныряют с головой и плывут кролем.
"Сильный затяжной ливень вызвал подтопления в разных частях города. Наиболее сложная ситуация — в районе улицы Московской от улицы Гомельской до улицы Солнечной, в прошлые годы вода там стояла неделю. Сегодня необходимо полностью завершить откачку в течение дня, при необходимости — направить туда дополнительную специализированную технику", — цитируются в сообщении слова мэра Краснодара Евгения Первышова.
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Уточняется, что после подключения новой мощной насосной станции на самом проблемном участке улицы Московской эффективность работы ливневки значительно увеличится.
"В настоящее время по улице Московской уже возобновлено движение транспорта, уровень воды — минимальный, дорога — в проезжем состоянии. Ранее для откачки воды и восстановления движения по этой одной из важнейших городских магистралей требовалось несколько суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что со вторника и до конца недели в Краснодаре, по данным Гидрометцентра, ожидаются неблагоприятные погодные условия, будет действовать штормовое предупреждение.
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