Число жертв взрыва в Сомали возросло до 17 человек, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, десятки пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо, сообщает местный новостной портал По меньшей мере 17 человек погибли, десятки пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо, сообщает местный новостной портал Garowe Online

Ранее сообщалось о 10 погибших.

Согласно порталу, ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб".

Мощный взрыв произошел в понедельник недалеко от контрольно-пропускного пункта на шоссе, ведущем к международному аэропорту Могадишо. Сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.