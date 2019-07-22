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РИА Новости

Число жертв взрыва в Сомали возросло до 17 человек, сообщили СМИ

Вчера, 14:34
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, десятки пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо, сообщает местный новостной портал Garowe Online.
Ранее сообщалось о 10 погибших.
Город Могадишо
22 мая, 11:09
СМИ: автомобиль взорвался рядом с президентским дворцом в столице Сомали
Согласно порталу, ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб".
Мощный взрыв произошел в понедельник недалеко от контрольно-пропускного пункта на шоссе, ведущем к международному аэропорту Могадишо. Сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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