Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T14:30Z
https://ria.ru/20190722/1556765705.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155638/61/1556386179_0:0:3471:1952_1036x0_80_0_0_915cd2920b4266dd606bce3ff8d97225.jpg
РИА Новости

В СФ предложили погашать ипотеку семьям погибших военных за счет бюджета

Вчера, 14:30
150
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Заседание Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Совете Федерации разработан законопроект, предусматривающий досрочное погашение ипотечного кредита погибшего военнослужащего за счёт средств федерального бюджета. Документ будет внесён в Госдуму во вторник.
"Проект федерального закона предусматривает досрочное полное погашение уполномоченным органом (Минобороны РФ) задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего единым платежом за счет единовременного начисления на именной накопительный счет участника в размере его задолженности по кредиту. Выплата средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения, производится в этом случае за вычетом суммы единовременного начисления", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Сотрудники Росгвардии
29 марта, 13:12
Росгвардия хочет обеспечить жильем 2,5 тысячи семей военных и сотрудников
В документе отмечается, что в настоящее время Минобороны продолжает погашение ипотечного кредита погибшего военнослужащего за счет средств федерального бюджета до даты полного исполнения обязательств по ипотечному кредиту. Объем выплат при этом превышает в два-три раза сумму задолженности по кредиту к моменту его полного погашения, средний срок погашения указанных ипотечных кредитов составляет от 9 до 11 лет, говорится в документе.
"Данный подход позволяет повысить эффективность использования средств федерального бюджета, а также оперативно решить вопрос обеспечения жилым помещением указанных членов семьи и осуществить полное досрочное погашение кредита вне зависимости от завершения мероприятий, связанных с оформлением прав наследства и переоформлением кредитового договора на наследников", - отмечают сенаторы.
Подписи под законопроектом поставили члены Совета Федерации Андрей Клишас, Людмила Бокова, Александр Ракитин и депутат Госдумы Андрей Красов.
Вывеска на отделении Промсвязьбанка в Москве
26 июня, 22:28
Промсвязьбанк поможет членам семей военных открыть бизнес
1200021
Обсудить 0
Андрей КрасовАндрей КлишасСовет Федерации РФОбщество
Рекомендуем
Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов во время встречи. 22 июля 2019
Ростех в 2018 году выполнил гособоронзаказ на 99,6%
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин возглавил набсовет организации "Россия — страна возможностей"
Гадюка, архивное фото
Жителей Приангарья предупредили о нашествии змей после паводка
Принц Венеции Эммануил-Филиберт Савойский и его супруга, французская актриса Клотильда Куро
В Париже ограбили венецианского принца
Лента
новостей
Заседание Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Комитет Совфеда одобрил законы о выборе работником зарплатного банка
В Сомали при взрыве погибли не менее десяти человек, сообщили СМИ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Мадуро назвал перебои в энергоснабжении Венесуэлы "криминальной атакой"
Открытие Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова после реконструкции
Суд обязал дирекцию Минкультуры устранить недочеты реконструкции БДТ
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
Помпео выразил надежду на скорое возобновление переговоров с КНДР
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
Зеленскому не нужно создание коалиции в Раде, считает эксперт
Саранча
Эксперты назвали опасности новых биодобавок из панциря саранчи
В Якутии задержали мужчину, разгромившего местный музей
Заседание Совета Федерации РФ. 11 июня 2019
Комитет Совфеда поддержал закон о региональных брендах
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
Неверов прокомментировал идею отмены льгот по НДС на пальмовое масло
Здание Московского городского суда
Двое россиян получили условный срок за разглашение гостайны
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
09:30В Совфеде оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией
09:29В Киргизии заявили о 14 пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном
09:24Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута
09:21Генконсул Японии на Сахалине покидает свой пост
09:21В Иркутской области после паводка укрепят берега и очистят русла рек
09:20Нью-Йорк стал первым штатом в США, запретившим удаление когтей у котов
09:16В Китае с начала года более 250 тысяч чиновников наказали за коррупцию
09:14Глава "Слуги народа" исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
09:11Южная Корея выразила протест России из-за "нарушения границы"
Лента новостейМолния