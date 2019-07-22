В СФ предложили погашать ипотеку семьям погибших военных за счет бюджета

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Совете Федерации разработан законопроект, предусматривающий досрочное погашение ипотечного кредита погибшего военнослужащего за счёт средств федерального бюджета. Документ будет внесён в Госдуму во вторник.

"Проект федерального закона предусматривает досрочное полное погашение уполномоченным органом (Минобороны РФ) задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего единым платежом за счет единовременного начисления на именной накопительный счет участника в размере его задолженности по кредиту. Выплата средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения, производится в этом случае за вычетом суммы единовременного начисления", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что в настоящее время Минобороны продолжает погашение ипотечного кредита погибшего военнослужащего за счет средств федерального бюджета до даты полного исполнения обязательств по ипотечному кредиту. Объем выплат при этом превышает в два-три раза сумму задолженности по кредиту к моменту его полного погашения, средний срок погашения указанных ипотечных кредитов составляет от 9 до 11 лет, говорится в документе.

"Данный подход позволяет повысить эффективность использования средств федерального бюджета, а также оперативно решить вопрос обеспечения жилым помещением указанных членов семьи и осуществить полное досрочное погашение кредита вне зависимости от завершения мероприятий, связанных с оформлением прав наследства и переоформлением кредитового договора на наследников", - отмечают сенаторы.