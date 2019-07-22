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РИА Новости

Комитет Совфеда предложил снизить НДС на отечественные цветы

Вчера, 14:38
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© РИА НовостиЦветы на стеллажах одного из цветочных магазинов
Цветы на стеллажах одного из цветочных магазинов
© РИА Новости
Цветы на стеллажах одного из цветочных магазинов . Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложит поправки в Налоговый кодекс РФ, предполагающие снижение до 10% налога на добавленную стоимость на отечественные цветы, сообщил РИА Новости глава комитета Алексей Майоров.
Ранее в понедельник комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который снижает до 10% НДС на отечественные фрукты и ягоды, включая виноград, и повышает до 20% НДС на пальмовое масло. На рассмотрение Госдумы во втором чтении законопроект планируется вынести 23 июля, в третьем – 24 июля.
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Комитет Совета Федерации на расширенном заседании в понедельник дал положительное заключение на этот законопроект и предложил, помимо ягод и фруктов, аналогично снизить НДС и на продукцию цветоводства.
"Речь идет о таком же снижении, с 20% до 10%. Коллеги по комитету предложили ввести такую меру только для отечественных производителей. Соответствующие поправки будут направлены в законопроект по плодово-ягодной продукции", - сказал Майоров.
Цель подобных мер - помочь отечественным цветоводам конкурировать с импортной продукцией и в целом - сохранить отечественное производство цветов, пояснил он. По словам Майорова, письма с подобным просьбами приходят со всей страны.
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