Комитет Совфеда предложил снизить НДС на отечественные цветы

Цветы на стеллажах одного из цветочных магазинов . Архивное фото

Цветы на стеллажах одного из цветочных магазинов

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложит поправки в Налоговый кодекс РФ, предполагающие снижение до 10% налога на добавленную стоимость на отечественные цветы, сообщил РИА Новости глава комитета Алексей Майоров.

Ранее в понедельник комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который снижает до 10% НДС на отечественные фрукты и ягоды, включая виноград, и повышает до 20% НДС на пальмовое масло. На рассмотрение Госдумы во втором чтении законопроект планируется вынести 23 июля, в третьем – 24 июля.

Комитет Совета Федерации на расширенном заседании в понедельник дал положительное заключение на этот законопроект и предложил, помимо ягод и фруктов, аналогично снизить НДС и на продукцию цветоводства.

"Речь идет о таком же снижении, с 20% до 10%. Коллеги по комитету предложили ввести такую меру только для отечественных производителей. Соответствующие поправки будут направлены в законопроект по плодово-ягодной продукции", - сказал Майоров.