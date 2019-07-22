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РИА Новости

Суд обязал дирекцию Минкультуры устранить недочеты реконструкции БДТ

Вчера, 14:19
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова после реконструкции
Открытие Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова после реконструкции
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова с требованием к Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ устранить недостатки сценического оборудования и имущества, поставленного при реконструкции исторического здания театра в 2011-2014 годах.
"Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить полностью", - сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие", где пока не опубликован сам судебный акт.
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Как сообщалось, Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации сейчас в судебном порядке взыскивает около 332 миллиона рублей с одного из подрядчиков реконструкции БДТ, компании "Балтстрой". Среди дефектов, в частности, плохое состояние некоторых фасадов, грибок и плесень в подвалах, разрушение напольного покрытия в театральных мастерских, трещины перегородок лож по всем ярусам зрительного зала основной сцены БДТ и трещины на ряде лестниц. Очередные слушания этого дела пройдут 3 октября.
Ранее сообщалось также, что Генпрокуратура РФ выявила нарушения на 300 миллионов рублей при реконструкции БДТ, были возбуждены три уголовных дела. По результатам прокурорского представления утвержден перечень мероприятий по устранению этих нарушений, уточняло надзорное ведомство. Как сообщал РИА Новости представитель Северо-Западной дирекции, недостатки планируется полностью устранить к 2020 году.
Северо-Западная дирекция Минкультуры в июне объявила о поиске подрядчика для ремонта подвала исторического здания Большого драматического театра. Соответствующие работы стоимостью до 517 миллионов рублей планировалось завершить до 1 июля 2020 года, однако в конце июня, согласно карточке закупки, торги были отменены и пока не назначены вновь.
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На реконструкцию, реставрацию и техническое перевооружение комплекса зданий БДТ было затрачено в общей сложности более 7 миллиардов рублей. Театр открылся после реконструкции в конце сентября 2014 года. В ходе работ было реконструировано и частично заменено сценическое и постановочное оборудование, отреставрированы фасады, зрительный зал, архитектурно-художественные элементы интерьера, переоборудован репетиционный зал. В зрительном зале по настоянию главного режиссера появилась сцена-трансформер, новейшие световые и звуковые установки. В здании отреставрировали кабинет Георгия Товстоногова, гримерную Кирилла Лаврова и знаменитую "гримерку номер 9", на потолке которой оставили автографы более 300 известных людей: от маршала Советского Союза Георгия Жукова до художника Марка Шагала.
Представители компании "Балтстрой", одного из подрядчиков реконструкции БДТ, в числе восьми экс-чиновников и бизнесменов были фигурантами громкого "дела реставраторов" - махинаторов из Минкультуры и бизнеса, похитивших более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов.
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Большой драматический театр ТовстоноговаСанкт-ПетербургОбщество
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