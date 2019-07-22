В Совфеде рассказали о соглашении по ВТС с Китаем

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Соглашение о военном сотрудничестве, которое планируют заключить Россия и КНР, может касаться обмена технологиями и использования Китаем элементов систем ПВО РФ на Дальнем Востоке, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Россия и Китай проведут переговоры о заключении соглашения по военному сотрудничеству, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации.
"Возможно, что это соглашение будет касаться проведения совместных учений, обмена технологиями, вопросами организации взаимодействия по вопросам безопасности, поскольку у нас с Китаем протяженная совместная граница, а также использования Китаем некоторых элементов систем ПВО для укрепления своих рубежей", - заявил Клинцевич.
По его словам, ожидать того, что Китай будет закупать оружие у России, не приходится, поскольку китайская армия давно сделала ставку на свои военные технологии.
"Но любое военное сотрудничество с Китаем, в том числе, договорное, имеет перспективное и эффективное значение. Это гарантия стабильности и безопасности на Дальнем Востоке", - заявил Клинцевич.