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РИА Новости

Украинцам не стоит бояться узурпации власти, заявил глава партии Зеленского

Вчера, 13:48
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© РИА Новости / Стрингер Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Глава украинской партии "Слуга народа", которая лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду, Дмитрий Разумков утверждает, что украинцам не стоит бояться узурпации власти партией президента.
"Я считаю, что благодаря таким законодательным инициативам говорить о какой-либо узурпации власти не придется. Сегодня мы можем говорить о консолидации власти, но это делается для того, чтобы начать внедрять те реформы, которые мы ранее обещали", - цитирует Разумкова украинское издание Liga.Net.
По его словам, предохранителями станут инициированные командой президента законодательные инициативы о снятии депутатской неприкосновенности, об импичменте, о реформе судов, а также доработка антикоррупционной системы.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%). Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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