Мэр Кунгура отозвал заявление в прокуратуру с жалобой на матерей инвалидов

ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Глава администрации города Кунгур Пермского края Сергей Гордеев отозвал заявление в прокуратуру на родителей детей-инвалидов, которые, по его мнению, организовали несогласованный митинг во время городского фестиваля с требованием сохранить школу для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

На минувшей неделе родители школьников для учащихся с ОВЗ города Кунгур были уведомлены сотрудниками полиции о том, что в отношении них была организована проверка на основании заявления мэра Гордеева в прокуратуру о несогласованном митинге, который они провели 2 июля на Соборной площади.

Как рассказала РИА Новости участница акции Светлана Агапитова, мамы детей-инвалидов пришли на концерт в одинаковых футболках с надписями в поддержку коррекционной школы, которую местные власти переводят из аварийного здания в другие учреждения города. "Это был не митинг. Мы просто решили обратить внимание жителей и гостей города на проблему, о которой многие просто не знают. Нашу школу распределили по трем зданиям в разных концах города. Мы хотим, чтобы в Кунгуре была построена новая специализированная школа для детей с ОВЗ", - подчеркнула Агапитова.

Как пояснили агентству в администрации Кунгура, обращение в прокуратуру было вызвано нарушением федерального законодательства в части организации публичных мероприятий. По данным мэрии, участники акции не просто пришли в одинаковых футболках на мероприятие, а проводили агитацию, набирали сторонников.

"Эти действия носили провокационный характер, поэтому для предотвращения подобных действий и в целях дополнительного разъяснений проведения массовых акций было составлено обращение в прокуратуру для правовой оценки подобного мероприятия", - отметили в мэрии.

После того, как информация о конфликте была доведена до местных СМИ, на ситуацию отреагировала председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая. Она сообщила о том, что ОП РФ направит обращение в Генеральную прокуратуру с требованием проверить законность действий мэра Гордеева.

"Наше обращение в прокуратуру от главы города отозвано", - уточнили агентству в понедельник в пресс-службе мэрии Кунгура.