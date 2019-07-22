Комитет Совфеда одобрил законы о выборе работником зарплатного банка

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Социальный комитет Совфеда на заседании в понедельник одобрил законы, уточняющие порядок выбора работником зарплатного банка и о штрафах за нарушения этого права работодателем. Документы будут рассмотрены на заседании СФ 23 июля.

Первый закон, внесенный правительством РФ, устанавливает административную ответственность за воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена его заработная плата.

Согласно закону, за такое правонарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 1 до 5 тысяч рублей, на юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей.