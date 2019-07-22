В Сомали при взрыве погибли не менее десяти человек, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. По меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва в сомалийской столице Могадишо, передает местное издание Goobjoog News.
Ранее издание Garowe Online сообщало, что в городе прогремел мощный взрыв. Он произошел недалеко от контрольно-пропускного пункта на шоссе, ведущем к международному аэропорту Могадишо.
Сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает, что после взрыва на месте происшествия была слышна стрельба.