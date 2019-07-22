В МГИК подали жалобы 12 незарегистрированных кандидатов в МГД

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Двенадцать незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы подали жалобы в Мосгоризбирком, комиссия рассмотрит жалобы на этой неделе, рассказал РИА Новости член МГИК Дмитрий Реут.

"(Дмитрий) Булыкин, (Константин) Янкаускас, (Юлия) Серебрянская, (Иван) Жданов, (Екатерина) Игнатова, (Любовь) Соболь, (Елена) Русакова, Гудков Дмитрий, (Константин) Лисица, (Андрей) Бабушкин, (Сергей) Смирнов, (Ирина) Собянина. Пока рассмотрели жалобу Собяниной. Остальных, скорее всего, на этой неделе рассмотрим с учетом установленных сроков. Все на прошлой неделе обратились", - сказал Реут.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидату от партии "Яблоко" Сергею Митрохину, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, актеру Андрею Соколову, Дмитрию Гудкову и Любови Соболь.

В субботу в столице прошел согласованный властями митинг за допуск всех независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. В ходе митинга выступили в том числе те кандидаты, которых сняли с выборов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях: Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин. На месте проведения акции было перекрыто движение, усилены меры безопасности, установлены металлические ограждения и рамки металлоискателей, охрану правопорядка обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии. Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, в митинге приняли участие около 12 тысяч человек.

Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы ранее обратились в ЦИК с требованием вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.