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РИА Новости

В Липецке неизвестные пытались взорвать дверь обкома КПРФ

Вчера, 12:19
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ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Группа неизвестных людей пыталась взорвать дверь здания обкома КПРФ в Липецке и испачкала стоящий рядом бюст Сталина, сообщил в понедельник РИА Новости первый секретарь липецкого обкома КПРФ Николай Разворотнев.
"Около 3 часов ночи 21 июля группа молодых людей, можно говорить о четырех-шести людях... пеной строительной закрасили бюст Иосифу Виссарионовичу и пытались взорвать входную дверь в областной комитет КПРФ. Памятник стоит буквально в нескольких метрах. Но петарда взорвалась, а газовый баллончик - нет", - сказал собеседник агентства.
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По словам Разворотнева, в результате взрыва дверь деформировало. Собеседник агентства добавил, что инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Утром на место происшествия вызвали правоохранительные органы. После того, как были проведены следственные действия, представители КПРФ отчистили бюст и отмыли сделанную баллончиком надпись у постамента "Сталин - палач народов".
"По данному факту начата проверка. Изучаются камеры видео наружного наблюдения - для того, чтобы оценить эту ситуацию, вычислить злоумышленников, привлечь их к ответственности", - пояснила РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по Липецкой области Наталья Маслакова.
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КПРФЛипецкая областьРоссияПроисшествия
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