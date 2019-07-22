В Госдуме ответили на заявление Киева о паспортах для жителей Донбасса

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Невозможно репрессивными мерами остановить процесс выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей, это будет абсолютно непоследовательно со стороны украинских властей, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что власти страны могут ввести санкции, а также принять меры для усложнения процесса выдачи жителям Донбасса российских паспортов.

"Абсолютно непоследовательные действия. Например, тот же Зеленский заявил, что "да, пожалуйста, пусть принимают (российское гражданство), и мы давайте дадим (паспорта этническим украинцам по упрощенной схеме)". Если они будут действовать в русле этих высказываний – это одно, а если они будут запрещать и наказывать и репрессировать за это – совсем другая песня. Я думаю, что остановить процесс какими-то репрессивными мерами невозможно", - заявил депутат РИА Новости.

Он напомнил, что после вхождения Крыма в состав России и принятия крымчан в гражданство, никто не стал "репрессировать тех, у кого остались украинские паспорта".

"Это тот путь, по которому им бы лучше следовать", - подчеркнул Калашников.