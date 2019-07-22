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РИА Новости

В Госдуме ответили на заявление Киева о паспортах для жителей Донбасса

Вчера, 12:08
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПаспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Невозможно репрессивными мерами остановить процесс выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей, это будет абсолютно непоследовательно со стороны украинских властей, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что власти страны могут ввести санкции, а также принять меры для усложнения процесса выдачи жителям Донбасса российских паспортов.
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"Абсолютно непоследовательные действия. Например, тот же Зеленский заявил, что "да, пожалуйста, пусть принимают (российское гражданство), и мы давайте дадим (паспорта этническим украинцам по упрощенной схеме)". Если они будут действовать в русле этих высказываний – это одно, а если они будут запрещать и наказывать и репрессировать за это – совсем другая песня. Я думаю, что остановить процесс какими-то репрессивными мерами невозможно", - заявил депутат РИА Новости.
Он напомнил, что после вхождения Крыма в состав России и принятия крымчан в гражданство, никто не стал "репрессировать тех, у кого остались украинские паспорта".
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"Это тот путь, по которому им бы лучше следовать", - подчеркнул Калашников.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. На прошлой неделе действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.
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Реакция на события на УкраинеЛеонид КалашниковДонбассГосдума РФВ мире
Популярные комментарии
Кто то хочет иметь американский или какой другой паспорт и не хочет иметь паспорт своей страны или иметь двойное гражданство это демократично и цивилизованно. Но укропатритриоты выкопавшие море хотят построить великую укропейскую стену от России и запретить людям получать российские паспорта то это не надолго запреты сначала обходят потом они рушатся как берлинская стена, только кто вернет убитых на майдане, доме профсоюзов или на юго-востоке
22 июля, 12:57
ddekayt
3702005
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