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РИА Новости

В Москве на водоемах пересчитали утят краснокнижных чомги, лысухи и чернети

Вчера, 11:52
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Специалисты "Мосприроды" провели учет птенцов водоплавающих птиц на особо охраняемых природных территориях Москвы, по результатам подсчета больше всего птенцов оказалось у кряквы, из краснокнижных видов - у чомги и лысухи, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Больше всего выводков было отмечено у кряквы – 198 выводков с общим количеством утят 1018 штук. Из водоплавающих, занесенных в Красную книгу города Москвы, выводков птенцов чомги – 6, лысухи – 6, камышницы – 4, хохлатой чернети – 3", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, красивые чомги (отряд поганкообразные) чувствуют себя в Москве замечательно и этих птиц можно считать настоящим украшением водоемов. Москвичи могут наблюдать этих птиц на гнездовании в лесопарке Кусково на Большом Дворцовом пруду.
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"Весной в брачный период можно наблюдать их завораживающие парные танцы. Чомги строят плавучие гнезда и, по окончании "медового месяца", выводят полосатых птенцов, которых заботливо перевозят на спине. Своих малышей чомги кормят мелкой рыбешкой", - отметили в пресс-службе.
Также уточняется, что в этом году понаблюдать за еще одной редкой краснокнижной птицей - лысухой - москвичи могут на Долгих прудах в районе Северный.
"Угольно-черная расцветка перьев и белый клюв с кожистой бляшкой на лбу – яркие признаки данного вида. Лысухи относятся к пастушковым, имеют длинные ноги и пальцы, на которых есть полукруглые кожистые фестончатые лопасти. Это позволяет лихо ходить по водной растительности и быстро плавать. Гнезда устраивают в высоком тростнике", - рассказали в пресс-службе.
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