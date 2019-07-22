Путин поздравил вдову Солженицына с юбилеем

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем главу благотворительного фонда Александра Солженицына Наталию Солженицыну, отметив ее вклад в сохранение трудов и идей писателя, цитирует текст телеграммы пресс-служба Кремля.
Наталия Солженицына 22 июля отмечает свой 80-летний юбилей. Ранее Путин наградил ее орденом Святой великомученицы Екатерины за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность.
"Вы посвятили свою жизнь, энергию, дар созидания развитию благотворительности и просветительства. Стояли у истоков востребованных образовательных, гуманитарных проектов. Среди них – Музей русского зарубежья, который стал центром сбережения огромного пласта отечественной истории и культуры, связанного с эмиграцией, ее творчеством, укладом и традициями", - говорится в телеграмме.
Президент также отметил, что работы Александра Исаевича Солженицына являются неотъемлемой частью духовного наследия России.
"Вы были и остаетесь единомышленником, самым близким соратником великого писателя. Многое делаете для сохранения его трудов и идей. Передаете потомкам память об этом ярком, уникальном человеке, о его роли в утверждении принципов справедливости и демократии в нашей стране", - добавляется в телеграмме.