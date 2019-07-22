Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T11:29Z
https://ria.ru/20190722/1556756856.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150886/57/1508865768_0:207:2907:1842_1036x0_80_0_0_edf70051808283a933562a762e266f51.jpg
РИА Новости
Культура

Путин поздравил вдову Солженицына с юбилеем

Вчера, 11:29
524
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВдова писателя Наталья Солженицына
Вдова писателя Наталья Солженицына
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Вдова писателя Наталья Солженицына. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем главу благотворительного фонда Александра Солженицына Наталию Солженицыну, отметив ее вклад в сохранение трудов и идей писателя, цитирует текст телеграммы пресс-служба Кремля.
Наталия Солженицына 22 июля отмечает свой 80-летний юбилей. Ранее Путин наградил ее орденом Святой великомученицы Екатерины за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность.
"Вы посвятили свою жизнь, энергию, дар созидания развитию благотворительности и просветительства. Стояли у истоков востребованных образовательных, гуманитарных проектов. Среди них – Музей русского зарубежья, который стал центром сбережения огромного пласта отечественной истории и культуры, связанного с эмиграцией, ее творчеством, укладом и традициями", - говорится в телеграмме.
Президент также отметил, что работы Александра Исаевича Солженицына являются неотъемлемой частью духовного наследия России.
"Вы были и остаетесь единомышленником, самым близким соратником великого писателя. Многое делаете для сохранения его трудов и идей. Передаете потомкам память об этом ярком, уникальном человеке, о его роли в утверждении принципов справедливости и демократии в нашей стране", - добавляется в телеграмме.
10010636
Обсудить 7
КультураНаталья СолженицынаАлександр СолженицынВладимир ПутинРоссия
Рекомендуем
Надежда Савченко
Савченко на выборах получила три голоса после подсчета 50% протоколов
РИА
Новости
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
Путин выразил соболезнования в связи со смертью гендиректора МАГАТЭ
В Нижнем Новгороде завели дела на организаторов ячейки "Свидетели Иеговы"*
Денис Кмит
Умер актер из фильма "Спортлото-82" Денис Кмит
Лента
новостей
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
В МИД Турции предупредили об ответе на санкции США против базы "Инджирлик"
Американский писател, журналист, комик, основатель и редактор журнала The Realist Пол Красснер
Умер известный сатирик Пол Красснер
Паспорта РФ
Эксперт рассказал, как снизить затраты на выдачу паспортов жителям Донбасса
Атомный ледокол Ямал в Карском море. Архивное фото
Эксперты объяснили, что мешает России развивать шельфовые проекты в Арктике
Девушка пьет воду из бутылки
В Госдуме предложили ограничить наценку на питьевую воду в театрах и парках
Юкия Амано
Эксперт назвал главу МАГАТЭ настоящим "ядерным дипломатом"
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о проведении общероссийской Минуты молчания
Выборы в Верховную Раду 2019
Выборы в Верховную раду Украины
Джеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica. 21 июля 2019
Критик оценил исполнение песни Цоя группой Metallica на концерте в Москве
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков прокомментировал лидерство партии Зеленского на выборах в Раду
Польша пригласила на 80-летие начала Второй мировой не Россию, а Германию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
09:30В Совфеде оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией
09:29В Киргизии заявили о 14 пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном
09:24Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута
09:21Генконсул Японии на Сахалине покидает свой пост
09:21В Иркутской области после паводка укрепят берега и очистят русла рек
09:20Нью-Йорк стал первым штатом в США, запретившим удаление когтей у котов
09:16В Китае с начала года более 250 тысяч чиновников наказали за коррупцию
09:14Глава "Слуги народа" исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
09:11Южная Корея выразила протест России из-за "нарушения границы"
09:10В Иркутской области семь домов остаются подтопленными
09:09Обогреватель мог стать причиной пожара в хабаровском детском лагере
Лента новостейМолния