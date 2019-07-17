Путин наградил вдову Солженицына орденом Святой великомученицы Екатерины

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Святой великомученицы Екатерины президента благотворительного фонда А. Соженицына Наталию Солженицыну за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность.
Указ о награждении госнаградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить орденом Святой великомученицы Екатерины Солженицыну Наталию Дмитриевну - президента Русского благотворительного фонда Александра Солженицына", - говорится в документе.
19 декабря 2018, 14:07Произведения Солженицына помогают "жить не во лжи", заявила Матвиенко