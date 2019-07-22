Объявлена программа фестиваля короткометражных фильмов "Короче"

Артисты во время шоу на пляже в рамках фестиваля "Короче" в Калининграде. 19 августа 2017

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Фильмы со звездными актерскими составами покажут в конкурсной программе седьмого российского фестиваля короткометражного кино "Короче", который пройдет с 16 по 18 августа в Калининграде. Об этом РИА Новости сообщили организаторы смотра.

В конкурсную программу этого года отобрано 37 фильмов. Программный директор фестиваля Артем Рыжков отметил, что впервые большая часть из них – а именно 35 картин – это премьеры.

Победительница прошлого года Виктория Рубцова покажет свою новую картину "Теленок", в которой сыграли Михаил Пореченков, Ирина Пегова, Максим Иванов, Савелий Кудряшов.

Звездный актерский состав и в других работах конкурсантов. В фильме "Папа" Карины Чувиковой снялись Константин Хабенский, Ян Цапник, Дарья Жовнер, Юрий Борисов. В "Осторожно, хрупкое!" Глеба Суковатых в главной роли выступил Максим Виторган. В картине "Интервью" Ивана Соснина зрители увидят Алексея Серебрякова, Марину Васильеву, Юлию Ауг. В "Проводнике" Александра Н. Назарова сыграли Алена Бабенко, Сергей Епишев, Дмитрий Куличков. Режиссер Полина Лиске в своей ленте Blink собрала интернациональный актерский состав – Джордан Роуз Фрай, Петара Зекавицу и Мириам Сехон.

Чемпион мира и призер Олимпийских игр по танцам на льду Максим Шабалин покажет на "Короче" свой режиссерский дебют "Умри, Джульетта!". В главной роли он снял свою жену, актрису Ирину Гриневу.