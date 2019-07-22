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РИА Новости
Культура

Объявлена программа фестиваля короткометражных фильмов "Короче"

Вчера, 11:31
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАртисты во время шоу на пляже в рамках фестиваля "Короче" в Калининграде. 19 августа 2017
Артисты во время шоу на пляже в рамках фестиваля Короче в Калининграде. 19 августа 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Фильмы со звездными актерскими составами покажут в конкурсной программе седьмого российского фестиваля короткометражного кино "Короче", который пройдет с 16 по 18 августа в Калининграде. Об этом РИА Новости сообщили организаторы смотра.
В конкурсную программу этого года отобрано 37 фильмов. Программный директор фестиваля Артем Рыжков отметил, что впервые большая часть из них – а именно 35 картин – это премьеры.
Победительница прошлого года Виктория Рубцова покажет свою новую картину "Теленок", в которой сыграли Михаил Пореченков, Ирина Пегова, Максим Иванов, Савелий Кудряшов.
Звездный актерский состав и в других работах конкурсантов. В фильме "Папа" Карины Чувиковой снялись Константин Хабенский, Ян Цапник, Дарья Жовнер, Юрий Борисов. В "Осторожно, хрупкое!" Глеба Суковатых в главной роли выступил Максим Виторган. В картине "Интервью" Ивана Соснина зрители увидят Алексея Серебрякова, Марину Васильеву, Юлию Ауг. В "Проводнике" Александра Н. Назарова сыграли Алена Бабенко, Сергей Епишев, Дмитрий Куличков. Режиссер Полина Лиске в своей ленте Blink собрала интернациональный актерский состав – Джордан Роуз Фрай, Петара Зекавицу и Мириам Сехон.
Чемпион мира и призер Олимпийских игр по танцам на льду Максим Шабалин покажет на "Короче" свой режиссерский дебют "Умри, Джульетта!". В главной роли он снял свою жену, актрису Ирину Гриневу.
Жюри фестиваля назовет победителей в трех номинациях: "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий" и обладателя специального приза.
РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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