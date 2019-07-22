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РИА Новости

Биография Юкии Амано

Вчера, 11:26
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЮкия Амано
Юкия Амано
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано родился 9 мая 1947 года в городе Югавара провинции Канагава Японии.
В 1972 году окончил юридический факультет Токийского университета. Продолжил обучение во Франции – с 1973 по 1974 год учился в университете в Безансоне, с 1974 по 1975 год – в университете в Ницце.
В 1972 году он поступил на работу в министерство иностранных дел Японии, направлялся в длительные служебные командировки в Бельгию, Францию, Лаос, Швейцарию и США.
В 1988-1990 годах Амано был старшим научным сотрудником и директором по координации исследований в Японском институте международных отношений. Преподавал в университете Яманаси (1991-1992), японском Софийском университете (2000-2001), в Центре исследований в области международных отношений им. Уэзерхедов, Гарвардский университет, США (2001) и Монтерейском институте международных отношений, США (2001-2002).
В 1990 году Юкия Амано стал директором центра публикаций и информации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Японии.
В феврале 1993 года возглавил департамент МИД Японии по атомным исследованиям, в августе 1993 года стал директором департамента по ядерной энергетике.
В 1994 году был советником японской делегации на конференции по разоружению в Швейцарии. Он участвовал в заключении международных договоров о нераспространении ядерного оружия в 1995 году и о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в 1996 году.
В 1997 году Амано был назначен главным консулом Японии в Марселе, а в 1999 году – заместителем руководителя департамента МИД Японии по делам науки и контроля за вооружениями.
С 2000 по 2001 год он был председателем группы по ядерной безопасности организации "Большой семерки" (G7).
В 2001 году работал экспертом при президиуме ООН по ракетам, затем – по вопросам просвещения в области разоружения и нераспространения.
В 2002 году стал главой департамента МИД Японии по делам науки и контроля над вооружениями.
С 2004 по 2005 год он возглавлял департамент МИД по делам науки, разоружения и нераспространения ядерного оружия.
С 2005 по 2006 год занимал пост председателя Совета управляющих МАГАТЭ.
С 2005 по 2009 год он был чрезвычайным и полномочным послом Японии при международных организациях в Вене, постоянным представителем Японии в МАГАТЭ.
В 2008 году Амано был выдвинут японским правительством на пост генерального директора МАГАТЭ. В июле 2009 года после шестого тура голосования он набрал необходимые две трети голосов совета организации и был избран на пост генерального директора агентства.
С 1 декабря 2009 года Юкия Амано занимал пост генерального директора МАГАТЭ.
Юкия Амано – автор серии трудов по вопросам нераспространения ядерного оружия.
22 июля 2019 года Юкия Амано скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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