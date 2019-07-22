Умер глава МАГАТЭ Юкия Амано

ВЕНА, 22 июл — РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)* Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)* Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, сообщили в пресс-службе организации.

Там также отметили, что приспустят флаг МАГАТЭ в связи с печальным событием.

На прошлой неделе в СМИ появились публикации о намерении Амано уйти в отставку, в понедельник ожидалось официальное заявление.

Амано возглавил МАГАТЭ в 2009 году, до этого был послом и постоянным представителем Японии в агентстве.

Дипломат также служил в Организации Объединенных Наций (ООН), с 1972 года занимал различные посты в Министерстве иностранных дел Японии.

Специализировался на теме разоружения и нераспространения ядерного оружия.