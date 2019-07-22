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РИА Новости

Умер глава МАГАТЭ Юкия Амано

Вчера, 10:13
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЕНА, 22 июл — РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)* Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, сообщили в пресс-службе организации.
Там также отметили, что приспустят флаг МАГАТЭ в связи с печальным событием.
На прошлой неделе в СМИ появились публикации о намерении Амано уйти в отставку, в понедельник ожидалось официальное заявление.
Амано возглавил МАГАТЭ в 2009 году, до этого был послом и постоянным представителем Японии в агентстве.
Дипломат также служил в Организации Объединенных Наций (ООН), с 1972 года занимал различные посты в Министерстве иностранных дел Японии.
Специализировался на теме разоружения и нераспространения ядерного оружия.
*МАГАТЭ основана в 1957 году для развития международного сотрудничества в сфере использования мирного атома.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано. Архивное фото
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МАГАТЭВ мире
Популярные комментарии
Будучи профессиональным энергетиком, глубоко скорблю. Это тяжелая утрата для мировой атомной энергетики. Юкия Амано внес выдающийся вклад. Искренние соболезнования коллективу IAEA, родным и близким. Раздел сайта EES EAEC "Установленная мощность АЭС" будет посвящен также светлой памяти Юкия Амано, наряду с Б.В.Антоновым и Г.А.Шашариным - крупными советскими инженерами-энергетиками
22 июля, 16:39
Илья Данилов
5600001
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