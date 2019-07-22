Умер известный сатирик Пол Красснер

Красснер родился 9 апреля 1932 года. Известность ему принесли книги "Как разговаривать грязно и оказывать влияние на людей", "Исповеди бредового неограниченного сознания" и другие. В течение нескольких лет он выпускал сатирический журнал "Реалист".