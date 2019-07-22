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РИА Новости
Культура

Умер известный сатирик Пол Красснер

Вчера, 11:20
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© AP Photo / Eric ReedАмериканский писател, журналист, комик, основатель и редактор журнала "The Realist" Пол Красснер
Американский писател, журналист, комик, основатель и редактор журнала The Realist Пол Красснер
© AP Photo / Eric Reed
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Американский писатель, один из основателей движения йиппи Пол Красснер умер в возрасте 87 лет в своем доме в Калифорнии, сообщает Variety.
Причина смерти не сообщается. Новости о кончине отца подтвердила дочь писателя Холли.
Красснер родился 9 апреля 1932 года. Известность ему принесли книги "Как разговаривать грязно и оказывать влияние на людей", "Исповеди бредового неограниченного сознания" и другие. В течение нескольких лет он выпускал сатирический журнал "Реалист".
Красснер стоял у истоков абсурдистского леворадикального контркультурного движения йиппи. Одной из наиболее известных акций движения стало выдвижение свиньи на пост президента США в 1968 году.
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