Умер известный сатирик Пол Красснер

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Американский писатель, один из основателей движения йиппи Пол Красснер умер в возрасте 87 лет в своем доме в Калифорнии, сообщает Variety.
Причина смерти не сообщается. Новости о кончине отца подтвердила дочь писателя Холли.
Красснер родился 9 апреля 1932 года. Известность ему принесли книги "Как разговаривать грязно и оказывать влияние на людей", "Исповеди бредового неограниченного сознания" и другие. В течение нескольких лет он выпускал сатирический журнал "Реалист".
Красснер стоял у истоков абсурдистского леворадикального контркультурного движения йиппи. Одной из наиболее известных акций движения стало выдвижение свиньи на пост президента США в 1968 году.