Ученые нашли в центре Смоленска останки одного из сподвижников Наполеона

"Мы получили большую группу археологических признаков, которые надежно коррелируют с информацией, полученной из письменных источников. Сейчас мы можем с высокой степенью вероятности полагать, что в одиночной могиле на бастионе справа от входа в Королевскую крепость обнаружены останки французского дивизионного генерала Гюдена", — заявил Александр Хохлов, руководитель раскопок и научный сотрудник института.
"Памятники XIX века не так часто были предметом специальных археологических исследований. Еще реже проводятся целенаправленные поиски погребальных комплексов этого времени, в том числе и одиночных могил. Исследования в Смоленске и найденное захоронение напоминают, что память о войне 1812 года заслуживает сохранения и мемориализации", — добавил Хохлов.