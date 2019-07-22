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РИА Новости

Ученые нашли в центре Смоленска останки одного из сподвижников Наполеона

Вчера, 11:13
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© Фото : ИА РАНПредположительная могила бригадного генерала
Предположительная могила бригадного генерала
© Фото : ИА РАН
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Археологи провели первые раскопки на территории поля боя под Смоленском, где Михаил Барклай-де-Толли попытался остановить наступление армии Наполеона Бонапарта, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.
В июле 1812 года армия Наполеона пересекла реку Неман. Российская империя оказалась не готовой противостоять 220-тысячному войску, поэтому отступала на протяжении фактически всего года, периодически вступая в бои.
Два больших сражения состоялись в середине августа, когда разрозненные российские армии соединились и поставили заслон в окрестностях Смоленска. Однако Барклай-де-Толли был вынужден оставить его и отступить с большими потерями, открыв путь французам на Москву.
Армии Мишеля Нея и Иоахима Мюрата попытались обогнать отступающих солдат и окружить их. Но в окрестностях Валутинской горы они столкнулись с соединениями корпуса Александра Тучкова, которые не позволили им продвинуться дальше.
© ИА РАН // Новицкий В.Ф. Военная энциклопедия. Т.5, с.223. СПб, 1911-1915Карта сражения у Валутиной горы
Карта сражения у Валутиной горы
© ИА РАН // Новицкий В.Ф. Военная энциклопедия. Т.5, с.223. СПб, 1911-1915
Карта сражения у Валутиной горы
Как отмечает пресс-служба института археологии РАН, участники и свидетели сражения вспоминали о нем как об одном из самых ожесточенных. По разным оценкам, в бою у Валутиной горы погибло от 12 до 20 тысяч человек с обеих сторон.
В этой битве, как считали французские историки, был ранен, а затем погиб один из сподвижников Наполеона, бригадный генерал Шарль-Этьен Гюден, но его могилу не удавалось найти.

"Мы получили большую группу археологических признаков, которые надежно коррелируют с информацией, полученной из письменных источников. Сейчас мы можем с высокой степенью вероятности полагать, что в одиночной могиле на бастионе справа от входа в Королевскую крепость обнаружены останки французского дивизионного генерала Гюдена", — заявил Александр Хохлов, руководитель раскопок и научный сотрудник института.

Останки Гюдена были открыты не в Шеиновом бастионе, как на то указывали мемуары его сослуживцев, а в другой части укреплений города — Королевском бастионе.
© Фото : ИА РАНУченые ведут раскопки в одиночной могиле, где предположительно захоронен генерал Гюден
Ученые ведут раскопки в одиночной могиле, где предположительно захоронен
© Фото : ИА РАН
Ученые ведут раскопки в одиночной могиле, где предположительно захоронен генерал Гюден
На его территории археологи нашли гроб, в котором находился скелет 40-45-летнего мужчины. У него не было нижней челюсти и левой ноги, что соответствует ранам, полученным генералом в битве. Ученые планируют исследовать ДНК из костей мужчины для проверки гипотезы.

"Памятники XIX века не так часто были предметом специальных археологических исследований. Еще реже проводятся целенаправленные поиски погребальных комплексов этого времени, в том числе и одиночных могил. Исследования в Смоленске и найденное захоронение напоминают, что память о войне 1812 года заслуживает сохранения и мемориализации", — добавил Хохлов.

Кроме того, археологи нашли и другие следы сражения.
Так, на левом берегу реки Строгань, которую форсировали войска Гюдена, они обнаружили многочисленные ружейные пули, а также картечь и фрагменты гранат.
В пойме реки они нашли останки предположительно русского солдата, погибшего от ружейного огня противника. Среди других находок — пуговицы и прочие части одежды, которые французские солдаты потеряли при форсировании Строгани.
Фотофиксация южной части раскопа
17 июня, 12:43
Археологи из России раскрыли новые тайны античного Иерихона
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Открытия - РИА НаукаМихаил Барклай-де-ТоллиОтечественная война (1812)Российская академия наукНаполеон БонапартФранцияРоссияРИА Наука
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