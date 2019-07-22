В Сомали прогремел взрыв, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в сомалийской столице Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.
По данным издания, взрыв произошел недалеко от контрольно-пропускного пункта на шоссе, ведущему к международному аэропорту Могадишо.
Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает, что после взрыва на месте происшествия была слышна стрельба.
Explosion now hit a police Check point near KM4 Junction in #Mogadishu #Somalia pic.twitter.com/8PhWkXT9Ay— Dhambaal News (@dhambaalnews) 22 июля 2019 г.