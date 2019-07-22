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РИА Новости

Россельхознадзор опроверг сообщения об ужесточении правил провоза багажа

Вчера, 10:59
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТаможенный контроль в аэропорту
Таможенный контроль в аэропорту
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Таможенный контроль в аэропорту . Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Нормы провоза растительной продукции в ручной клади действуют уже несколько лет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
Ранее "Российская газета" со ссылкой на портал правовой информации писала, что с 19 августа ужесточат правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу: можно будет взять с собой не более пяти килограммов плодов, а также не более трех букетов. Для более крупных партий потребуются фитосанитарные сертификаты, иначе товары вернут обратно или уничтожат.
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По словам Мелано, эти правила действуют еще с июля 2017 года в соответствии с решением совета Евразийской экономической комиссии. Кроме того, они совпадают с требованиями, которые были в России раньше.
Поэтому, отметила собеседница агентства, для обычных граждан ничего не поменялось.
Новым постановлением правительства гармонизируется нормативно-правовая база, заключила Мелано.
Сыр. Архивное фото
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