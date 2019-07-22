Россельхознадзор опроверг сообщения об ужесточении правил провоза багажа

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Нормы провоза растительной продукции в ручной клади действуют уже несколько лет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
Ранее "Российская газета" со ссылкой на портал правовой информации писала, что с 19 августа ужесточат правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу: можно будет взять с собой не более пяти килограммов плодов, а также не более трех букетов. Для более крупных партий потребуются фитосанитарные сертификаты, иначе товары вернут обратно или уничтожат.
По словам Мелано, эти правила действуют еще с июля 2017 года в соответствии с решением совета Евразийской экономической комиссии. Кроме того, они совпадают с требованиями, которые были в России раньше.
Поэтому, отметила собеседница агентства, для обычных граждан ничего не поменялось.
Новым постановлением правительства гармонизируется нормативно-правовая база, заключила Мелано.