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РИА Новости

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов, овощей и цветов

03:20
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТаможенный пост в аэропорту
Таможенный пост в аэропорту
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Так, россияне смогут провозить не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов, в каждом из которых может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.
Это касается как багажа, так и ручной клади.
Для более крупных партий на границе потребуют фитосанитарные сертификаты. Если их нет, товары вернут обратно или уничтожат, причем за счет собственника.
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Новые нормы будут распространяться на продукцию с высоким фитосанитарным риском. В этот перечень вошли финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, мангустин, а также абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и цитрусовые.
Кроме того, под ограничения попали бобовые и орехи, а также овощи: томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни.
Изменения коснутся пассажиров всех видов транспорта, включая водный, авиа, железнодорожный и автомобильный, а также на членов экипажей судов, самолетов, вагонов-ресторанов. Кроме того, новые ограничения затронут и почтовые отправления.
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Популярные комментарии
Наша Russia. Опять все для людей. Уж и не знаю, как и отблагодарить и за пенсионную реформу и за НДС и за повышение цен, все о Россию думают и днем и ночью думают.
22 июля, 06:29
Sereg Sereg
101302432
А зачем вообще возить через границу то. что быстро портится...((
22 июля, 05:30
eldeckel
46320244
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