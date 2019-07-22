Эксперт назвал результаты партии Порошенко на выборах крахом

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Результаты выборов в Верховную раду Украины показывают, что украинские избиратели отвернулись и от экс-президента Петра Порошенко, и от радикальных украинских националистов, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Согласно данным ЦИК после обработки 42,62% протоколов, партия Зеленского набирает 42,31%, сохраняя значительный отрыв от партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,79%). Третье место занимает партия бывшего президента Порошенко (8,7%), далее идет "Батькивщина" (8,09%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,39%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

"Результаты ("Европейской солидарности") Петра Порошенко - это полный крах. Он получил намного меньше, чем на президентских выборах, и это ещё одно доказательство того, что людям не нравится ни сам Порошенко, ни идеи, которые он озвучивает", - заявил Чеснаков РИА Новости.

Он отметил, что на парламентских выборах, по сравнению с президентскими, избиратели больше внимания обращают на содержание программ и идеологические позиции, а не на качество кандидата.

"В этой связи такой унизительный результат Порошенко показывает, что избиратели Украины отвернулись от него, его политической силы и курса на войну, который он олицетворяет. Фракция Порошенко - группа выживания, а не перспективы", - констатировал он.

Что касается результатов списков украинских националистов, то многие из них давно потеряли поддержку электората, "эти выборы лишь зафиксировали реальное положение дел", считает Чеснаков.