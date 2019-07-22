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РИА Новости

Эксперт назвал результаты партии Порошенко на выборах крахом

Вчера, 10:54
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Результаты выборов в Верховную раду Украины показывают, что украинские избиратели отвернулись и от экс-президента Петра Порошенко, и от радикальных украинских националистов, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Согласно данным ЦИК после обработки 42,62% протоколов, партия Зеленского набирает 42,31%, сохраняя значительный отрыв от партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,79%). Третье место занимает партия бывшего президента Порошенко (8,7%), далее идет "Батькивщина" (8,09%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,39%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
"Результаты ("Европейской солидарности") Петра Порошенко - это полный крах. Он получил намного меньше, чем на президентских выборах, и это ещё одно доказательство того, что людям не нравится ни сам Порошенко, ни идеи, которые он озвучивает", - заявил Чеснаков РИА Новости.
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Он отметил, что на парламентских выборах, по сравнению с президентскими, избиратели больше внимания обращают на содержание программ и идеологические позиции, а не на качество кандидата.
"В этой связи такой унизительный результат Порошенко показывает, что избиратели Украины отвернулись от него, его политической силы и курса на войну, который он олицетворяет. Фракция Порошенко - группа выживания, а не перспективы", - констатировал он.
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Что касается результатов списков украинских националистов, то многие из них давно потеряли поддержку электората, "эти выборы лишь зафиксировали реальное положение дел", считает Чеснаков.
"Старая Рада была сильно перенасыщена бандеровской сволочью, которые пришли туда на лозунгах войны с Россией. Сейчас украинское общество продемонстрировало, что лозунги войны не популярны", - считает директор Центра политической конъюнктуры.
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