Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T10:33Z
https://ria.ru/20190722/1556754934.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Сопредседатель "Оппозиционного блока" признал поражение на выборах в Раду

Вчера, 10:33
3513
КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Сопредседатель партии "Оппозиционный блок", кандидат в депутаты по мажоритарному округу №49 в Донецкой области Украины Борис Колесников признал свое поражение на внеочередных выборах в Верховную раду.
По словам политика, результаты избирательной кампании показали, что он уступил действующему мэру города Дружковка Валерию Гнатенко.
"За 20 с лишним лет в большом спорте я абсолютно спокойно отношусь к победам и поражениям… Победителю желаю решить многочисленные проблемы, накопившиеся не только в Дружковке, но и в целом в округе. А новому парламенту и правительству - в максимально короткое время добиться мира как гарантии сохранения целостности и независимости нашей страны", - написал Колесников на своей странице в Facebook в понедельник.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Вчера, 10:28
Украину ждет политический кризис при новой Раде, считают эксперты
Он также поблагодарил всех избирателей за поддержку и сообщил, что будет продолжать заниматься благотворительностью и меценатством.
Согласно сайту ЦИК, по результатам обработки 22,95% протоколов в округе №49 кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Гнатенко опережает Колесникова с минимальным отрывом. У мэра Дружковки 37,08% голосов, у члена "Оппозиционного блока" - 35,22%.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. После обработки 50,01% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 42,45%, партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12,88%. Третье место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,64%, далее идет партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,01%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,38%.
Надежда Савченко
Вчера, 08:41
Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов, сообщили СМИ
651300
Обсудить 0
Досрочные выборы в РадуВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Украину ждет политический кризис при новой Раде, считают эксперты
РИА
Новости
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Эксперт назвал результаты партии Порошенко на выборах крахом
В Польше рассказали подробности дела о смерти пятилетнего россиянина
Надежда Савченко
Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов, сообщили СМИ
Лента
новостей
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
В Совфеде ответили на угрозы Киева из-за паспортов для жителей Донбасса
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Порошенко планирует "расшатать ситуацию" на Украине, пишут СМИ
Владимир Зеленский
На Украине назвали ошибку Порошенко, которую рискует повторить Зеленский
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
"Слуга народа" сохраняет лидерство после обработки 50,01% протоколов
Нестор Шуфрич
Шуфрич усомнился в политической легитимности будущей Рады
Владимир Зеленский у избирательного участка в Киеве в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
Эксперт рассказал о возможных последствиях выборов в Раду для Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
В ЛНР заявили, что обнаружили тайник диверсантов
Выборы в Верховную Раду 2019
Выборы в Верховную раду Украины
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
В МИД Турции предупредили об ответе на санкции США против базы "Инджирлик"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
09:30В Совфеде оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией
09:29В Киргизии заявили о 14 пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном
09:24Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута
09:21Генконсул Японии на Сахалине покидает свой пост
09:21В Иркутской области после паводка укрепят берега и очистят русла рек
09:20Нью-Йорк стал первым штатом в США, запретившим удаление когтей у котов
09:16В Китае с начала года более 250 тысяч чиновников наказали за коррупцию
09:14Глава "Слуги народа" исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
09:11Южная Корея выразила протест России из-за "нарушения границы"
Лента новостейМолния