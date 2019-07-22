Сопредседатель "Оппозиционного блока" признал поражение на выборах в Раду

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Сопредседатель партии "Оппозиционный блок", кандидат в депутаты по мажоритарному округу №49 в Донецкой области Украины Борис Колесников признал свое поражение на внеочередных выборах в Верховную раду.

По словам политика, результаты избирательной кампании показали, что он уступил действующему мэру города Дружковка Валерию Гнатенко.

"За 20 с лишним лет в большом спорте я абсолютно спокойно отношусь к победам и поражениям… Победителю желаю решить многочисленные проблемы, накопившиеся не только в Дружковке, но и в целом в округе. А новому парламенту и правительству - в максимально короткое время добиться мира как гарантии сохранения целостности и независимости нашей страны", - написал Колесников на своей странице в Facebook в понедельник.

Он также поблагодарил всех избирателей за поддержку и сообщил, что будет продолжать заниматься благотворительностью и меценатством.

Согласно сайту ЦИК, по результатам обработки 22,95% протоколов в округе №49 кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Гнатенко опережает Колесникова с минимальным отрывом. У мэра Дружковки 37,08% голосов, у члена "Оппозиционного блока" - 35,22%.