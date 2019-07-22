Украину ждет политический кризис при новой Раде, считают эксперты

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Новый состав Верховной рады Украины не привнесет в украинскую внутреннюю и внешнюю политику серьезных изменений, большинство предвыборных обещаний не будет выполнено, и это в ближайшем времени приведет к политическому кризису в стране, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. После обработки 45% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 42,34%, партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12,81%. Третье место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,68%, далее идет партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,07%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,40%.

"Все эти партии - и тимошенковская, и вакарчуковская, и партия Зеленского - это партии популизма, то есть заведомо невыполнимых требований... Ближайший год... будет понятно, что никакие обещания не выполняются и абсолютно ничего не изменилось, это приведет к падению рейтинга Зеленского и к очередному политическому кризису", - сказал РИА Новости политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин также отметил, что Зеленский "достаточно быстро начнет терять популярность", поскольку он оказывается "весьма предсказуем", продолжая линию Порошенко и во внутренней, и во внешней политике. По мнению Зудина, преемственность Зеленского Порошенко будет "серьезным противоречием" тем надеждам, которые на него возлагались населением в ходе избирательной кампании. В результате президент "достаточно быстро начнет терять популярность".

Оба опрошенных эксперта солидарны в том, что Зеленский не предпримет шагов для прекращения военного конфликта на Донбассе. Так, по словам Матвейчева, Зеленский в этом вопросе слишком зависим от внешних союзников. По мнению Зудина, максимум, что можно ожидать от президента, - это "ситуация замороженного конфликта".

"Он (Зеленский — ред.) может захотеть превратить гражданскую войну на юго-востоке в замороженный конфликт. Но не факт, что у него это получится... Ему предстоит после формирования нового правительства доказать, что силовые структуры Украины действительно способны подчиняться новому президенту. В этом, с учетом исчезнувшей государственности, есть большие сомнения", - отметил эксперт.

И Матвейчев, и Зудин отметили, что выборы в Верховную раду не были решающими как для внутренней политики Украины, так и для ее внешнего положения, в частности для отношений с РФ. Так, по мнению Зудина, "новый президент... придерживается в отношении России всех тех установок, которые характерны для основной части украинского политического класса после государственного переворота 2014 года". Оба политолога также обратили внимание на то, что политика Украины в значительной степени определяется интересами "внешних кураторов", и в первую очередь США.

По мнению Зудина, наиболее вероятно, что Зеленский заключит соглашение с "отдельными группами депутатов, избранных по одномандатным округам". По его словам, президент заинтересован в союзе с "новым игроком", "таким же новичком в политике", поэтому он, возможно, сформирует коалицию с Вакарчуком, наименее вероятно — с Тимошенко.