Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T10:13Z
https://ria.ru/20190722/1556754249.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155644/87/1556448758_238:70:1966:1042_1036x0_80_0_0_1fde2fe98e2686b3777b0876ac7c0977.jpg
РИА Новости

Комитеты СФ порекомендовали принять отставку замгенпрокурора Малиновского

Вчера, 10:13
407
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВладимир Малиновский
Владимир Малиновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Владимир Малиновский. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности на заседании в понедельник приняли решение рекомендовать верхней палате освободить замгенпрокурора Владимира Малиновского от занимаемой им должности.
Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании 23 июля.
Ранее о том, что Малиновский подал прошение об отставке, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, позже эту информацию подтвердил председатель конституционного комитета СФ Андрей Клишас.
По словам источника, Малиновский уходит по состоянию здоровья.
Новый заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин во время представления на пленарном заседании Совета Федерации РФ. 26 июня 2019
26 июня, 10:50
Совфед назначил Дмитрия Демешина на пост замгенпрокурора
Поступившее в Совет Федерации представление на отставку Малиновского подписано президентом РФ в соответствие с Конституцией.
Как сообщил на совместном заседании конституционного и оборонного комитетов замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
"В заявлении Малиновский просит освободить от должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет и по состоянию здоровья", - сказал он.
По словам Пономарева, Малиновский просил рассмотреть его заявление во вторник в его отсутствие.
Клишас со ссылкой на генпрокурора Юрия Чайку подтвердил, что Малиновский останется в Генпрокуратуре.
"Он останется в прокуратуре, будет советником генпрокурора, просто служебная нагрузка будет поменьше", - сказал сенатор.
420002
Обсудить 0
Владимир МалиновскийАндрей КлишасСовет Федерации РФПолитика
Рекомендуем
Сопредседатель "Оппозиционного блока" признал поражение на выборах в Раду
РИА
Новости
В ЛНР заявили, что обнаружили тайник диверсантов
Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа "Арктика"
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
Умер глава МАГАТЭ Юкия Амано
Лента
новостей
Столкновения между полицейскими и участниками акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в Гонконге. 21 июля 2019
Гонконгская полиция объяснила, почему поздно прибыла на место столкновений
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в Ставрополе. 12 июля 2019
Медведев назначил Виктора Гулина заместителем руководителя Ространснадзора
Выборы в Верховную Раду 2019
Выборы в Верховную раду Украины
Надежда Савченко
Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов, сообщили СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
Ответственность за Украину лежит только на Зеленском, заявил Шуфрич
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
"Слуга народа" сохраняет лидерство после обработки 50,01% протоколов
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Украину ждет политический кризис при новой Раде, считают эксперты
Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля
Находящийся под следствием экс-глава Антипинского НПЗ скрылся за границей
Владимир Зеленский у избирательного участка в Киеве в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
Эксперт рассказал о возможных последствиях выборов в Раду для Зеленского
Южная Корея выразила протест России из-за "нарушения границы"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
09:30В Совфеде оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией
09:29В Киргизии заявили о 14 пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном
09:24Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута
09:21Генконсул Японии на Сахалине покидает свой пост
09:21В Иркутской области после паводка укрепят берега и очистят русла рек
09:20Нью-Йорк стал первым штатом в США, запретившим удаление когтей у котов
09:16В Китае с начала года более 250 тысяч чиновников наказали за коррупцию
09:14Глава "Слуги народа" исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
09:11Южная Корея выразила протест России из-за "нарушения границы"
Лента новостейМолния