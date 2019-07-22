Комитеты СФ порекомендовали принять отставку замгенпрокурора Малиновского

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности на заседании в понедельник приняли решение рекомендовать верхней палате освободить замгенпрокурора Владимира Малиновского от занимаемой им должности.
Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании 23 июля.
Ранее о том, что Малиновский подал прошение об отставке, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, позже эту информацию подтвердил председатель конституционного комитета СФ Андрей Клишас.
По словам источника, Малиновский уходит по состоянию здоровья.
26 июня, 10:50Совфед назначил Дмитрия Демешина на пост замгенпрокурора
Поступившее в Совет Федерации представление на отставку Малиновского подписано президентом РФ в соответствие с Конституцией.
Как сообщил на совместном заседании конституционного и оборонного комитетов замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
"В заявлении Малиновский просит освободить от должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет и по состоянию здоровья", - сказал он.
По словам Пономарева, Малиновский просил рассмотреть его заявление во вторник в его отсутствие.
Клишас со ссылкой на генпрокурора Юрия Чайку подтвердил, что Малиновский останется в Генпрокуратуре.
"Он останется в прокуратуре, будет советником генпрокурора, просто служебная нагрузка будет поменьше", - сказал сенатор.