Комитеты СФ порекомендовали принять отставку замгенпрокурора Малиновского

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности на заседании в понедельник приняли решение рекомендовать верхней палате освободить замгенпрокурора Владимира Малиновского от занимаемой им должности.

Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании 23 июля.

Ранее о том, что Малиновский подал прошение об отставке, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, позже эту информацию подтвердил председатель конституционного комитета СФ Андрей Клишас.

По словам источника, Малиновский уходит по состоянию здоровья.

Поступившее в Совет Федерации представление на отставку Малиновского подписано президентом РФ в соответствие с Конституцией.

Как сообщил на совместном заседании конституционного и оборонного комитетов замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.

"В заявлении Малиновский просит освободить от должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет и по состоянию здоровья", - сказал он.

По словам Пономарева, Малиновский просил рассмотреть его заявление во вторник в его отсутствие.

Клишас со ссылкой на генпрокурора Юрия Чайку подтвердил, что Малиновский останется в Генпрокуратуре.