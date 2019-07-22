Палатки, пионеры, звездочеты. Как прошло юбилейное "Нашествие"

Когда "Нашествие" начиналось в поселке Большое Завидово в Тверской области, настоящие поклонники рок-марафона не скрывали своей радости.
Когда "Нашествие" начиналось в поселке Большое Завидово в Тверской области, настоящие поклонники рок-марафона не скрывали своей радости.
Зрители приезжали на фестиваль со всей России и останавливались в палаточном городке. Чтобы быстрее найти свой "дом", посетители украшали их флагами - иногда настоящими, а иногда шуточными. "Веселый Роджер" соседствовал с ирландским стягом и знаменем СССР.
Зрители приезжали на фестиваль со всей России и останавливались в палаточном городке. Чтобы быстрее найти свой "дом", посетители украшали их флагами - иногда настоящими, а иногда шуточными. "Веселый Роджер" соседствовал с ирландским стягом и знаменем СССР.
Спартанские условия проживания, прохладные вечера и возможная непогода не могли испортить фанатам "Нашествия" настроение.
Спартанские условия проживания, прохладные вечера и возможная непогода не могли испортить фанатам "Нашествия" настроение.
Главное на фестивале - это, конечно же, выступления любимых артистов. Зрители не стеснялись выражать свои эмоции с первых аккордов любимых песен.
Главное на фестивале - это, конечно же, выступления любимых артистов. Зрители не стеснялись выражать свои эмоции с первых аккордов любимых песен.
Во второй день "Нашествия" на сцене "зажигали" рокеры из "Би-2". Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник) исполнили самые известные хиты.
Во второй день "Нашествия" на сцене "зажигали" рокеры из "Би-2". Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник) исполнили самые известные хиты.
Фанаты подпевали, включали фонарики на своих мобильных и размахивали ими в такт песням.
Фанаты подпевали, включали фонарики на своих мобильных и размахивали ими в такт песням.
Еще одним хедлайнером фестиваля стала группа "ДДТ". Музыканты во главе с Юрием Шевчуком исполнили песни с нового альбома "Галя, ходи".
Еще одним хедлайнером фестиваля стала группа "ДДТ". Музыканты во главе с Юрием Шевчуком исполнили песни с нового альбома "Галя, ходи".
"Мумий Тролль" спел популярные композиции - "Владивосток 2000", "Медведица", "Невеста" и другие.
"Мумий Тролль" спел популярные композиции - "Владивосток 2000", "Медведица", "Невеста" и другие.
К слову о "Невесте". В этом году на территории "Нашествия" устанавливали шатер ЗАГС. В нем нашедшие свою "половинку" могли расписаться, а после - отпраздновать это событие под звуки любимой музыки.
К слову о "Невесте". В этом году на территории "Нашествия" устанавливали шатер ЗАГС. В нем нашедшие свою "половинку" могли расписаться, а после - отпраздновать это событие под звуки любимой музыки.
Чтобы привлечь к себе внимание фотографов и привезти с "Нашествия" интересные кадры, гости фестиваля придумывали необычные костюмы.
Чтобы привлечь к себе внимание фотографов и привезти с "Нашествия" интересные кадры, гости фестиваля придумывали необычные костюмы.
Кто-то выбрал ретро и надел советскую школьную форму.
Кто-то выбрал ретро и надел советскую школьную форму.
Но многие пошли проверенным путем и надели майки с надписями-напоминаниями о том, где они провели выходные.
Но многие пошли проверенным путем и надели майки с надписями-напоминаниями о том, где они провели выходные.