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РИА Новости
Культура

Палатки, пионеры, звездочеты. Как прошло юбилейное "Нашествие"

Вчера, 20:36
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Один из крупнейших российских рок-фестивалей под открытым небом "Нашествие" отметил свое 20-летие. В юбилейный год в Большое Завидово приехали звезды: на главной сцене с 18 по 21 июля выступили "Ленинград", "Ночные снайперы", "Би-2", "Мумий Тролль", "ДДТ", Вячеслав Бутусов и многие другие. Десятки тысяч музыкальных фанатов отлично провели время. О том, как это было – в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Когда "Нашествие" начиналось в поселке Большое Завидово в Тверской области, настоящие поклонники рок-марафона не скрывали своей радости.

Зритель на музыкальном фестивале Нашествие 2019
1 из 12

Когда "Нашествие" начиналось в поселке Большое Завидово в Тверской области, настоящие поклонники рок-марафона не скрывали своей радости.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Зрители приезжали на фестиваль со всей России и останавливались в палаточном городке. Чтобы быстрее найти свой "дом", посетители украшали их флагами - иногда настоящими, а иногда шуточными. "Веселый Роджер" соседствовал с ирландским стягом и знаменем СССР.

Палатки зрителей на фестивале Нашествие
2 из 12

Зрители приезжали на фестиваль со всей России и останавливались в палаточном городке. Чтобы быстрее найти свой "дом", посетители украшали их флагами - иногда настоящими, а иногда шуточными. "Веселый Роджер" соседствовал с ирландским стягом и знаменем СССР.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Спартанские условия проживания, прохладные вечера и возможная непогода не могли испортить фанатам "Нашествия" настроение.

Зрители на фестивале Нашествие
3 из 12

Спартанские условия проживания, прохладные вечера и возможная непогода не могли испортить фанатам "Нашествия" настроение.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Главное на фестивале - это, конечно же, выступления любимых артистов. Зрители не стеснялись выражать свои эмоции с первых аккордов любимых песен.

Зрители на фестивале Нашествие
4 из 12

Главное на фестивале - это, конечно же, выступления любимых артистов. Зрители не стеснялись выражать свои эмоции с первых аккордов любимых песен.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Во второй день "Нашествия" на сцене "зажигали" рокеры из "Би-2". Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник) исполнили самые известные хиты.

Слева направо: участники рок-группы Би-2 Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник) выступают на фестивале Нашествие
5 из 12

Во второй день "Нашествия" на сцене "зажигали" рокеры из "Би-2". Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник) исполнили самые известные хиты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Фанаты подпевали, включали фонарики на своих мобильных и размахивали ими в такт песням.

Зрители на фестивале Нашествие
6 из 12

Фанаты подпевали, включали фонарики на своих мобильных и размахивали ими в такт песням.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Еще одним хедлайнером фестиваля стала группа "ДДТ". Музыканты во главе с Юрием Шевчуком исполнили песни с нового альбома "Галя, ходи".

Солист группы ДДТ Юрий Шевчук выступает на фестивале Нашествие
7 из 12

Еще одним хедлайнером фестиваля стала группа "ДДТ". Музыканты во главе с Юрием Шевчуком исполнили песни с нового альбома "Галя, ходи".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

"Мумий Тролль" спел популярные композиции - "Владивосток 2000", "Медведица", "Невеста" и другие.

Солист группы Мумий Тролль Илья Лагутенко выступает на фестивале Нашествие
8 из 12

"Мумий Тролль" спел популярные композиции - "Владивосток 2000", "Медведица", "Невеста" и другие.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

К слову о "Невесте". В этом году на территории "Нашествия" устанавливали шатер ЗАГС. В нем нашедшие свою "половинку" могли расписаться, а после - отпраздновать это событие под звуки любимой музыки.

Зрители на музыкальном фестивале Нашествие 2019
9 из 12

К слову о "Невесте". В этом году на территории "Нашествия" устанавливали шатер ЗАГС. В нем нашедшие свою "половинку" могли расписаться, а после - отпраздновать это событие под звуки любимой музыки.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Чтобы привлечь к себе внимание фотографов и привезти с "Нашествия" интересные кадры, гости фестиваля придумывали необычные костюмы.

Девушки на фестивале Нашествие
10 из 12

Чтобы привлечь к себе внимание фотографов и привезти с "Нашествия" интересные кадры, гости фестиваля придумывали необычные костюмы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Кто-то выбрал ретро и надел советскую школьную форму.

Зрители на фестивале Нашествие
11 из 12

Кто-то выбрал ретро и надел советскую школьную форму.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Но многие пошли проверенным путем и надели майки с надписями-напоминаниями о том, где они провели выходные.

Зрители на фестивале Нашествие
12 из 12

Но многие пошли проверенным путем и надели майки с надписями-напоминаниями о том, где они провели выходные.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КультураМузыкаЛенинградИлья ЛагутенкоБи-2Мумий ТролльЮрий ШевчукВячеслав БутусовТверская область
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