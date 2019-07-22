Палатки, пионеры, звездочеты. Как прошло юбилейное "Нашествие"

Один из крупнейших российских рок-фестивалей под открытым небом "Нашествие" отметил свое 20-летие. В юбилейный год в Большое Завидово приехали звезды: на главной сцене с 18 по 21 июля выступили "Ленинград", "Ночные снайперы", "Би-2", "Мумий Тролль", "ДДТ", Вячеслав Бутусов и многие другие. Десятки тысяч музыкальных фанатов отлично провели время. О том, как это было – в материале РИА Новости.