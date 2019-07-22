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РИА Новости

В Оренбургской области сотрудник МЧС погиб при тушении природного пожара

09:38
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УФА, 22 июл - РИА Новости. Пожарный погиб в Оренбургской области, спасая от огня местное село, сообщает в понедельник региональный главк МЧС России.
Трагедия случилась в воскресенье: загорелась сухая трава на территории Ясненского городского округа, и из-за сильного ветра пожар мог перекинуться на близлежащее село Акжарское.
31 мая, 15:55
В Набережных Челнах при тушении возгорания погиб пожарный
Прибывшие на место пожарные, рискуя жизнью, начали борьбу с возгоранием. Тушение проходило "в условиях тяжелой физической нагрузки и плохой видимости, в сложнейших метеоусловиях", но огонь удалось остановить.
"На одном из таких боевых участков вел неравный бой Александр Васильевич Стаценко, водитель ПСЧ-33 по охране города Ясного. Работая на пожаре в сложнейших условиях без перерыва на протяжении длительного времени, Александр Васильевич трагически погиб", - говорится в релизе.
Главк выразил соболезнования родственникам и близким пожарного.
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МЧСОренбургская областьПроисшествия
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