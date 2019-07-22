В Оренбургской области сотрудник МЧС погиб при тушении природного пожара

УФА, 22 июл - РИА Новости. Пожарный погиб в Оренбургской области, спасая от огня местное село, сообщает в понедельник региональный главк МЧС России.

Трагедия случилась в воскресенье: загорелась сухая трава на территории Ясненского городского округа, и из-за сильного ветра пожар мог перекинуться на близлежащее село Акжарское.

Прибывшие на место пожарные, рискуя жизнью, начали борьбу с возгоранием. Тушение проходило "в условиях тяжелой физической нагрузки и плохой видимости, в сложнейших метеоусловиях", но огонь удалось остановить.

"На одном из таких боевых участков вел неравный бой Александр Васильевич Стаценко, водитель ПСЧ-33 по охране города Ясного. Работая на пожаре в сложнейших условиях без перерыва на протяжении длительного времени, Александр Васильевич трагически погиб", - говорится в релизе.