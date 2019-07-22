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РИА Новости

Партия Порошенко победила на выборах в Раду на участках за рубежом

09:25
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве
Экс-президент Украины Петр Порошенко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" на выборах в Раду побеждает с 29,55%, на зарубежных избирательных участках, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
Второе место занимает партия нынешнего президента Владимира Зеленского "Слуга народа" - 28,13%. Третьей идет партия Святослава Вакарчука "Голос" - 19,67%.
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Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%). Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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Досрочные выборы в РадуСитуация на УкраинеПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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