В Приангарье для пострадавших проведут ярмарки с предложениями жилья

ИРКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Власти Иркутской области на этой неделе проведут в Тулуне и Нижнеудинске, наиболее сильно пострадавших от паводка, ярмарки с предложениями по приобретению жилья, сообщил губернатор региона Приангарья Сергей Левченко.

Режим ЧС действует в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, 8 пропали без вести. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек.

"В Тулуне и Нижнеудинске на этой неделе планируем провести выставки-ярмарки с предложениями по приобретению жилья. 18 июля Иркутской области были выделены деньги на строительство нового и капитальный ремонт пострадавшего жилья из федерального бюджета – более 14 миллиардов рублей. На новое строительство предусмотрено около 10 миллиардов рублей, это полностью деньги федерального бюджета. Работы по капремонту будут проводиться на основе софинансирования: 79% из федерального и 21% из областного бюджетов", - написал Левченко в своем аккаунте в Instagram

Он подчеркнул, что предстоит выполнить огромный объем трудоемких работ, которые должны быть закончены в этом году. Земельные участки на неподтопляемых территориях выделены уже во всех городах – Тулуне, Нижнеудинске, а заказчиком жилья будет выступать сам житель, добавил глава региона.