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РИА Новости

В Приангарье для пострадавших проведут ярмарки с предложениями жилья

09:15
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Власти Иркутской области на этой неделе проведут в Тулуне и Нижнеудинске, наиболее сильно пострадавших от паводка, ярмарки с предложениями по приобретению жилья, сообщил губернатор региона Приангарья Сергей Левченко.
Режим ЧС действует в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, 8 пропали без вести. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек.
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"В Тулуне и Нижнеудинске на этой неделе планируем провести выставки-ярмарки с предложениями по приобретению жилья. 18 июля Иркутской области были выделены деньги на строительство нового и капитальный ремонт пострадавшего жилья из федерального бюджета – более 14 миллиардов рублей. На новое строительство предусмотрено около 10 миллиардов рублей, это полностью деньги федерального бюджета. Работы по капремонту будут проводиться на основе софинансирования: 79% из федерального и 21% из областного бюджетов", - написал Левченко в своем аккаунте в Instagram.
Он подчеркнул, что предстоит выполнить огромный объем трудоемких работ, которые должны быть закончены в этом году. Земельные участки на неподтопляемых территориях выделены уже во всех городах – Тулуне, Нижнеудинске, а заказчиком жилья будет выступать сам житель, добавил глава региона.
"Быстрый процесс покупки жилья уже начался – первые шесть жилищных сертификатов получены пострадавшими. Риелторы предлагают, например, уже 67 готовых индивидуальных домов в районе Хомутово (Иркутский район), здания вписываются в стоимость 45 тысяч рублей за квадратный метр", - рассказал Левченко.
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Паводок в Иркутской областиНовости - НедвижимостьСергей ЛевченкоИркутская областьОбщество
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