Политолог оценил предварительные результаты выборов в Раду

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. После обнародования результатов выборов в Верховную раду стало понятно, что президент Украины Владимир Зеленский полностью контролирует ситуацию в стране. Об этом заявил После обнародования результатов выборов в Верховную раду стало понятно, что президент Украины Владимир Зеленский полностью контролирует ситуацию в стране. Об этом заявил RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Таким образом он прокомментировал результаты проверки свыше 40% протоколов, согласно которым партия "Слуга народа" лидирует с большим отрывом.

"Эта сенсация делает возможным создание однопартийного большинства в Раде. И, безусловно, Зеленский теперь полностью контролирует ситуацию в стране и за неё отвечает", — считает Брутер.

По его мнению, большинство мест у "Слуги народа" уже есть и ничего принципиально не изменится.