Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T09:14Z
https://ria.ru/20190722/1556752525.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Политолог оценил предварительные результаты выборов в Раду

09:14
742
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. После обнародования результатов выборов в Верховную раду стало понятно, что президент Украины Владимир Зеленский полностью контролирует ситуацию в стране. Об этом заявил RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Таким образом он прокомментировал результаты проверки свыше 40% протоколов, согласно которым партия "Слуга народа" лидирует с большим отрывом.
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
08:58
Партия Зеленского лидирует с большим отрывом после обработки 42% протоколов
"Эта сенсация делает возможным создание однопартийного большинства в Раде. И, безусловно, Зеленский теперь полностью контролирует ситуацию в стране и за неё отвечает", — считает Брутер.
По его мнению, большинство мест у "Слуги народа" уже есть и ничего принципиально не изменится.
Накануне на Украине прошли внеочередные выборы в парламент. Половина депутатского корпуса, то есть 225 человек, избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах.
283002
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Нестор Шуфрич
Шуфрич усомнился в политической легитимности будущей Рады
РИА
Новости
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Партия Зеленского лидирует с большим отрывом после обработки 42% протоколов
Президент Украины Владимир Зеленский
Ответственность за Украину лежит только на Зеленском, заявил Шуфрич
Надежда Савченко
Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов, сообщили СМИ
Лента
новостей
Экс-президент Украины Петр Порошенко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве
Партия Порошенко победила на выборах в Раду на участках за рубежом
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Пачки денег
Western Union ограничила сумму переводов за границу
Избиратель на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
Кандидаты от партии Зеленского выигрывают в 117 одномандатных округах
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Украинский экс-дипломат рассказал, что станет "могилой" Зеленского
Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
"Это катастрофа!" Кто прошел в Верховную раду
Таможенный пост в аэропорту
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов, овощей и цветов
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Metallica спела "Группу крови" в Лужниках
Выборы в Верховную Раду 2019
Выборы в Верховную раду Украины
Посетитель ярмарки вакансий
Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Партия Зеленского получает 188 мест в Раде, подсчитали СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58В Херсоне машина, перевозившая избирательные бюллетени, попала в ДТП
09:58Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа "Арктика"
09:54В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
09:53Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:53Гонконгская полиция объяснила, почему поздно прибыла на место столкновений
09:38В Оренбургской области сотрудник МЧС погиб при тушении природного пожара
09:32Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
09:32Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска отправили на Байконур
09:26Western Union ограничила сумму переводов за границу
09:25Партия Порошенко победила на выборах в Раду на участках за рубежом
09:21Ответственность за Украину лежит только на Зеленском, заявил Шуфрич
09:15В Приангарье для пострадавших проведут ярмарки с предложениями жилья
09:14Политолог оценил предварительные результаты выборов в Раду
09:10Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
09:10На Алтае начали проверку после гибели туриста под лавиной
09:10На Кубани четыре человека погибли в ДТП
09:06Шуфрич усомнился в политической легитимности будущей Рады
09:03В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
08:58Партия Зеленского лидирует с большим отрывом после обработки 42% протоколов
08:51СМИ: в Акапулько пять человек погибли и шесть ранены при нападении на бар
Лента новостейМолния